حملة ليلية لرفع الإشغالات في الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء أمس، الأربعاء، بحملة مفاجئة بمدينة طنطا، حيث تم رفع كافة الإشغالات من ميدان ستوتة وميدان المحطة، وتوجيه مدير عمليات المرور بالتواجد الشرطي المكثف لمنع مرور التوكتوك لنفق المحطة.





كما تم رفع كافة الإشغالات بشوارع السكة الجديدة، عمر زعفان المديرية، البورصة، الجلاء، وسحب رخص السيارات والمركبات المخالفة بمعرفة إدارة المرور.





وبناء على شكاوى المواطنين قامت الحملة بإغلاق وتشميع كافيه بمدخل طريق طنطا كفر الشيخ، حيث تلاحظ تجمعات من الشباب والفتيات غير متبعين للإجراءات الاحترازية، ومخالفة قرارات مجلس الوزراء بتقديم الشيشة، حيث تم تحرير المحضر وإحالته للنيابة وإغلاق وتشميع المكان بمعرفة رئاسة مركز ومدينة طنطا.





رافق المحافظ خلال جولته مدير عمليات المرور ورئيسي حي أول وثان طنطا ورئيس مركز ومدينة طنطا ومعاونيهم.





وعلى صعيد آخر قامت شرطة المرافق في محافظة الغربية أمس الأربعاء بتنفيذ قراري غلق لإدارة كافيهين بمدينة طنطا بشأن عدم اتخاذ التدابير الاحترازية لفيروس كورونا وتقديم الشيشة للجماهير.

حيث تم تنفيذ قرار الغلق الصادر لكافيه اوكيانوس وجاردينو لمخالفة قرارات الدولة بشان اتخاذ التدابير الاحترازية لفيروس كورونا وتقديم الشيشة للجماهير وذلك بناء علي توجيهات مجلس الوزراء.

تم تحرير المحضر اللازم حيال كل كافية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.





كانت قد أكدت امانى خالد النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية أن قرار تخصيص مكافأة مالية لأية مولود يحمل اسم محمد والتي أصدرته إحدى الجمعيات الخيرية بقرية سملا بقطور غير قانوني وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن مشيرة انة لن يتم تنفيذه لأنه لم يعرض على مديرية التضامن، وكشفت وكيل الوزارة ان الجمعية ستخضع لتحقيق لكونها قامت بإصدار قرارات دون العودة الى المديرية.





كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تعليماته لرؤساء المدن والأحياء، والتنسيق مع الجهات المعنية منها الكهرباء والمياه، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات وطوارئ الطقس والأمطار المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة، بالاشتراك مع مديري فروع شركة المياه على مستوى مراكز المحافظة، بمراجعة جاهزية سيارات الكسح، للدفع بها في أماكن تجمعات المياه فور سقوطها ، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل الفورى لشفط المياه الناتجة من الأمطار المحتملة.





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