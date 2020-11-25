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محافظات

تعطيل الدراسة في دمياط لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:47 م
امطار
امطار
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زينب الزغبي
قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مد تعطيل الدراسة غدًا الخميس الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠، بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت المحافظ أنه وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بإتخاذ اى قرار يتعلق بتعطيل الدراسة فى حال توقع سقوط امطار غزيرة.

وتم إصدار هذا القرار على مدار اليومين نظرًا لما شهدته المحافظة من سوء الأحوال الجوية والتى بدأت اليوم الأربعاء، حفاظا على سلامة الطلاب.
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