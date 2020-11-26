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رياضة

شاهد.. آخر ظهور لـ ميدو جابر مع والدته قبل اختفائه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:28 ص
ميدو جابر
ميدو جابر
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مصطفى كرم
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة لـ ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مع والدته.

وظهر ميدو جابر بالصورة مع والدته بأحد المطاعم أثناء تناولهما العشاء معًا قبل اختفائه فجأة من فندق إقامة فريقه.

واستنجدت والدة ميدو جابر المنضم حديثا لفريق سيراميكا كليوباترا، بالمسئولين من أجل البحث عن نجلها عقب اختفائه من فندق إقامة فريقه.

وقالت والدة اللاعب، ببرنامج "الماتش"، مع هاني حتحوت، عبر شاشة "صدى البلد"، "لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيئا، قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى".

واستنجدت برئيس الجمهورية من أجل المساعدة في البحث عن نجلها، مؤكدة أنه تحدث معها في السابعة مساءً وقال لها إنه سوف يغلق الهاتف قليلا.

تحدث معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن اختفاء ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من معسكر الفريق المقام في أحد فنادق التجمع الخامس. 

وقال "البطاوي"، في تصريحات عبر فضائية "النهار"، "ميدو جابر غير متواجد في فندق الإقامة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا لغرفة الملابس".

وأكد المشرف العام على الكرة، "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التصوير معه، ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً، ولم يظهر حتى الآن".

وتابع "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفاؤه يثير دهشتنا".


واستطرد المشرف العام على الكرة، "شخصان ادعيا أنهما مُعجبان يرغبان في التقاط صورة مع ميدو جابر.. ثم أخذاه بالقوة خارج فندق الفريق، ولم نستطع التوصُّل إليه بعدها".

واختتم معتز البطاوي، حديثه قائلا "أتمنَّي الوصول إلى أي معلومة من أجل الاطمئنان على ميدو جابر".

سيطرت حالة من القلق على عائلة ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقب اختفائه من معسكر الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

ونشر شقيق ميدو جابر، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، "مفيش أي تفاصيل عن ميدو، ربنا يستر، ودعواتكم جميعًا".
شاهد.. آخر ظهور لـ ميدو جابر مع والدته قبل اختفائه
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