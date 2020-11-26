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سيارات

شاهد.. سيارة مارادونا النادرة وأشهر موديل قدمته فيراري

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:42 ص
فيراري تيستاروسا
فيراري تيستاروسا
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أماني نوار
توفي صاحب القدم الذهبية، لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، عن عمر يناهز 60 عاما؛ بعد أزمة قلبية شديدة أودت بحياته.

يعد مارادونا واحدًا من الشخصيات الرياضية المثيرة للجدل، حيث تم توقيفه من كرة القدم لمدة 15 شهرا في عام 1991 بعد ثبوت تعاطيه مخدرات الكوكايين في إيطاليا، وتم إرساله إلى بلاده من كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة بعد ثبوت تعاطيه مادة الايفيدرين، وذلك بعد تقاعده من اللعب في 37 في عام 1997 .
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تسبب الوزن الزائد في معاناة لمارادونا وعانى من اعتلال صحته والآثار المترتبة على تعاطي الكوكايين، وفي عام 2005 ساعدت عملية تدبيس المعدة السيطرة على زيادة وزنه وتغلب بعدها على إدمانه للكوكايين.

وكان معروفا عن اللاعب الأرجنتيني حبه للسيارات وخاصة فيراري، حيث حصل مارادونا على السيارة فيراري تيستاروسا سوداء اللون عام 1987 خلال حقبته مع فريق نابولي الإيطالي، وكانت صناعة خاصة ومميزة من شركة كافالينو رامبانتي، أما الطراز الآخر فحصل عليها النجم الأمريكي سيلفستر ستالون.
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واضطر مارادونا إلى بيع السيارة التي تعد قطعة نادرة الصنع في الفترة بين 1984 و1991 بقوة 390 حصانا، قبل عودته للأرجنتين بسبب صعوبات شحنها إلى البلد اللاتيني؛ لتقع في يد أحد هواة تجميع المقتنيات.

تم إنتاج هذه السيارة في الفترة بين 1984 -1991 ، وتتميز بمصابيح قابلة للطي وايضا فتحات وأيضا الفتحات الجانبية التي تحتوي على عدة خطوط والتي كانت الغاية الأساسية منها إدخال الهواء لحجرة المحرك من أجل تبريده، المحرك كان مكونا من 12 أسطوانة بشكل V12 لكن بزاوية فتح تبلغ 180 درجة مما دفع البعض لاعتباره وضعية بوكسر.

والمميز في هذه الزاوية أنها تساعد على إلغاء الإهتزازات بشكل كبير جدا لكن سلبياتها هي الحاجة لحيز أكبر من محركات V12 ذات زاوية الفتح الأقل بالإضافة إلى ناتج  قوة يبلغ 390 حصانا وعزم الدوران 490 نيوتن.متر، علبة التروس كانت يدوية مكونة من 5 نسب.


فيراري تيستاروسا من ميامي فايس نادرة للبيع - Qiyada


محرك فيراري تيستاروسا يطلق الدخان | ArabGT


سيارة مارادونا "النادرة" تُعرض في مزاد علني

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