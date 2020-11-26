عندما رأى مارادونا الشيطان.. القديس الذي تحالف مع المافيا وشبكات البغاء

عندما ركض بالكرة مخترقا لاعبي المنتخب الإنجليزي، بدا دييجو أرماندو مارادونا مثالا للمعجزة الكروية الكاملة، حين سجل هدف القرن العشرين في ربع نهائي كأس العالم 1986، لكن بالقدر نفسه، يتذكر الناس أشهر عملية غش كروية في التاريخ في المباراة ذاتها، الذي سجله بيده، والذي برره بكلمته الأشهر حين قال إنها كانت "يد الله"، لكن هناك أمر آخر كان يخفيه مارادونا.





كان مارادونا بالفعل قد وقع في فخ إدمان الكوكايين في الفترة التي سبقت تلك البطولة في المكسيك.





كشف فيلم وثائقي للمخرج البريطاني "آسيف كاباديا"، عن مدى عمق ورطة مارادونا مع المخدرات، وكيف استخدمته المافيا الإيطالية، التي كانت تزوده بالكوكايين والعاهرات اللائي كان يعتمد عليهن.





عنوان الفيلم كان ببساطة "دييجو مارادونا"، يحتوي على لقطات لم يسبق لها مثيل للاعب في ذروة شهرته خلال سنواته مع نادي نابولي الإيطالي، من الحفلات إلى مطاردة السيارات في شوارع نابولي، إلى احتفالات غرفة الملابس ولعب التنس مع صديقته، إنها نظرة حميمة على لاعب كرة القدم الأكثر إثارة للجدل في العالم.





كان ذلك في المدينة الإيطالية حيث كان يتعاطى المخدرات بمنتصف الأسبوع، بعد أن غادر الملعب بعد ظهر يوم الأحد مع نابولي.





في مقابلة مع آسيف - الذي أخرج الفيلمين الوثائقيين الحائزين على جوائز إيمي وسينا - يكشف مارادونا، 58 عامًا: "من الأحد إلى الأربعاء كنت أقوم بالاحتفال بالكوكايين. وأعود إلى المنزل وأنا منتشٍ بالمخدرات. عندما كنت أرى ابنتي شعرت بالذعر، وأغلقت على نفسي الحمام".





وبطريقة ما، كان يتوقف ديجو عن التعاطي لمدة 3 أيام قبل المباريات الكبيرة، ويتدرب بقوة ويستعيد لياقته.





فعل الشيء نفسه في كأس العالم عام 1986، والتي فازت بها الأرجنتين بنتيجة مفاجئة فاجأت حتى النقاد في وطنه. قبل التوجه إلى المكسيك، وجد قوة الإرادة للابتعاد عن المسحوق الأبيض لفترة كافية للنجاة من اختبار المخدرات الإلزامي.





على الرغم من أنه وفقًا لرئيس نادي نابولي، كورادو فيرلاينو، ربما يكون مارادونا قد اكتشف طريقة للتحايل على الفحوصات عندما كان يلعب كرة القدم مع الأندية.





فيرلاينو، الذي اعترف بإعطاء اللاعبين الذين كانوا على وشك الاختبار زجاجة صغيرة مع قطارة في نهايتها تحتوي على بول خالٍ من المخدرات - قال: "ربما تبول شخص آخر عليه".





في الواقع، من المعروف أن مارادونا استخدم أداة بلاستيكية لاجتياز اختبارات تعاطي المخدرات، والتي تم تسليمها لاحقًا إلى متحف في بوينس آيرس، وكان يملأها ببول الآخرين النظيف قبل التظاهر بتقديم عينة حقيقية.





بدأت مشاكل اللاعب الموهوب للغاية عندما انضم إلى العملاق الإسباني برشلونة في صفقة قياسية بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني في عام 1982.





بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا نشأ في واحدة من أسوأ الأحياء الفقيرة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كان من الصعب مقاومة إغراء الثراء. لقد اجتاح مارادونا الملاهي الليلية في برشلونة، ورقص مع نساء جميلات وواجه مشاكل مع ناديه بسبب سهره لوقت متأخر.كما جرب الكوكايين لأول مرة.





ولكن بعد مرور عامين ، بعد أن وقع لنادي نابولي - حيث تسيطر عصابات الجريمة في كامورا - أصبح مدمنًا على المخدرات.





وسرعان ما أصبحت صديقا لعشيرة جوليانو القوية والعنيفة (مافيا)، حيث كان يلتقط صورًا مع أفراد الأسرة ويتلقى ساعة رولكس في كل مرة يحضر فيها أحد أحداثهم.





كانت هناك شائعات بأن مافيا كامورا النشطة في نابولي قد مولت انتقال مارادونا إلى نابولي بحوالي 7 مليون جنيه إسترليني ، وهو أمر نفاه رئيس النادي بشدة.

شارك نجمهم في مجمع جوليانو في منطقة فورسيلا التي سيطروا عليها، وكان ودودًا مع الأخوين لويجي وكارمين "الأسد" جوليانو. أخبرته كارمين: "أي مشكلة لديك هي مشكلتي أيضًا".





وتأكدوا من أنه لم يواجه مشكلة في الحصول على الكوكايين. قال مارادونا ذات مرة: "في نابولي، كانت المخدرات في كل مكان. لقد أحضروها إلي عمليًا على صينية ".





بحلول عام 1987 بدا مارادونا لا يمكن المساس به. لم يقتصر الأمر على فوزه بكأس العالم مع الأرجنتين في عام 1986، بل ساعد نابولي أيضًا في تحقيق أول لقب له في الدوري الإيطالي.





كان يعامل في نابولي كقديس، حيث احتفل المشجعون لأسابيع ورسموا صورًا له على جوانب الكنائس.





لكن فيلم آسيف يحكي كيف انهار كل شيء في كأس العالم 1990 في إيطاليا، عندما سجل مارادونا ركلة جزاء للأرجنتين والتي ساهمت في إقصاء الدولة المضيفة في نصف النهائي. بعد مباراة لنابولي ضد باري في مارس 1991، تم العثور على آثار للكوكايين في عينة بول مارادونا وتم منعه من اللعب لمدة 15 شهرًا. في ذلك الوقت تقريبًا ، كانت الشرطة الإيطالية تتنصت سرا على هاتفه في تحقيق بشأن المخدرات والدعارة.





وكشفت تلك المكالمات أن مارادونا عرض مخدرات على فتاة ليل ووجهت إليه تهمة تهريب مواد غير مشروعة. بفضل صفقة الإقرار بالذنب، حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وغادر إيطاليا. ومع ذلك، فإن الابتعاد عن كامورا لم تساعد في حل مشاكله، وبعد أسبوعين تم القبض عليه في شقة في بوينس آيرس وبحوزته 1.5 جرام من الكوكايين.





في الأشهر التي سبقت كأس العالم 1994، كان يكافح من أجل العودة لمستواه الفني ولياقتة البدنية بينما كانت تطارده الصحافة. لذلك أطلق بندقية هوائية على صحفيين خارج منزله مما أدى إلى إصابة أربعة. وحكم عليه بالسجن سنتين وعشرة أشهر مع وقف التنفيذ. ولزيادة مشاكله، تم إعادته إلى وطنه من كأس العالم في الولايات المتحدة بعد أن ثبت تناوله مادة الإيفيدرين المنشطة.





خلال كأس العالم العام الماضي، كانت هناك مشاهد مذهلة عندما احتفل مارادونا بهدف الفوز في الثواني الأخيرة للأرجنتين والذي سجله اللاعب ماركوس روخو ضد نيجيريا بتوجيه إشارات بذيئة للعالم. أحيانًا يكون متحركًا ، وأحيانًا نائم ، لفت الانتباه في المدرجات طوال المباراة واحتفل بأهداف الأرجنتين بحماسة.