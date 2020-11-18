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سيارات

فيراري تنطلق بالوحش العنكبوتي الجديد SF90 Spider

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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صبري طلبة
كشفت شركة فيراري الايطالية رائدة صناعة السيارات الخارقة، عن أحدث إصداراتها وهي النسخة المطورة من طراز SF90 Stradale ولكن باسم جديد وهو SF90 Spider، الذي يحمل مواصفات أكثر قوة.

زوّدت السيارة فيراري SF90 Spider بمحرك بنزين مكون من 8 أسطوانات، يستطيع ان ينتج طاقة قدرها 780 حصانا، وعدد 3 من المحركات الكهربائية والتي تولد طاقة تقدر بـ 220 حصان، تتصل تلك المنظومة من المحركات بناقل حركة مكون من 8 سرعات.

تمتعت السيارة أيضًا بنظام الدفع الرباعي الذي يزيد من قدرة المناورة ، ونظامي Sport Performance و Extreme Qualify، إلى جانب نظام eDrive المتطور.

حصلت ايضا السيارة فيراري SF90 Spider على تصميم أنيق للغاية كعادة فيراري العريقة، وظهر ذلك من خلال انسيابية السيارة وحصولها على مقدمة متميزة بشبكات عريضة أسفل الصادم الأمامي للسيارة ومصابيح امامية نحيفة، وعجلات رياضية يتوسطها جنط معدني باللون الفضي مكون من خمس أضلاع، بالإضافة الى عتبات متصلة بتكوين الصادم، وغطاء أمامي غائر من الجانبين يتوسطه حصان فيراري الشهير.

تميزت SF90 Spider من الداخل بسقف مكشوف ومقعدين فقط ، كما حصلت على مقود حركة مزود بالعديد من انظمة التحكم وشاشة عدادات مبهرة، وتألق الجزء الخلفي من السيارة بمنظومة عادم ثنائية واربعة مصابيح منفصلة.
فيراري تنطلق بالوحش العنكبوتي الجديد SF90 Spider
فيراري تنطلق بالوحش العنكبوتي الجديد SF90 Spider
فيراري تنطلق بالوحش العنكبوتي الجديد SF90 Spider
فيراري تنطلق بالوحش العنكبوتي الجديد SF90 Spider
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