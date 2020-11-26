ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سياحة وطيران شباب الأعمال تستعرض تحديات رواد الأعمال بالقطاع وسبل دعم الاقتصاد الوطني

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
شارك محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالقمة السادسة لريادة الأعمال، والتي احتضنتها محافظة أسوان الأسبوع الماضي، حيث التقى قاعود عددا كبيرا من رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة على هامش فعاليات القمة.


وقال قاعود، إن هناك فرصا كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي، والتي ظهرت من خلال اللقاءات التي أجراها رئيس لجنة السياحة على هامش الفعاليات، حيث أشار رئيس شركه ايجليير ترافل، إلى أن رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع السياحي، يواجهون تحديات حقيقية تتمثل في ضعف التمويل، ومشاكل أخرى تتعلق بالأمور الإدارية، وسط مطالب منهم بوجود تشريعات وقوانين تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. 


وأضاف أن القطاع السياحي عانى خلال الفترة السابقة الكثير بسبب تداعيات فيروس كورونا، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والبنك المركزي في تأجيل فواتير الكهرباء والغاز على المنشآت السياحية، بالإضافة إلى دعم آخر يتعلق بتأجيل أقساط البنوك 6 أشهر، مؤكدًا أن الاهتمام الحكومي والخاص بريادة الأعمال بالغ واتضح ذلك في  توفر بيئة العمل المناسبة لريادة الأعمال بفضل التحول الرقمي السريع وتوفير طرق مختلفة للتمويل والتدريب.


وشدد قاعود على ضرورة وجود خطط نوعية لاستمرار دعم القطاع السياحي بمصر مستقبلا لحين الانتهاء من تداعيات "كورونا" على القطاع، والتي من الطبيعي أن تأخذ مزيدا من الوقت.


وتابع: "القطاع السياحي مليء بالفرص لريادة الأعمال، وتحديات عديدة فرضتها تداعيات كورونا، ولابد من تكاتف جميع الأطراف (قطاع خاص وحكومة)، مع ضرورة التوسع في برامج التدريب والتأهيل والتمويل من خلال إطلاق صناديق استثمار متخصصة لدعم مشاريع ريادة الأعمال بالقطاع السياحي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المعهد المصرفي المصري يعقد المؤتمر الختامي لريادة الأعمال للمشروعات الناشئة بالتعاون مع EYouth

"سياحة وطيران شباب الأعمال": دعم الشركات والتركيز على السفر داخليا وخارجيا مطلب استراتيجي للاقتصاد

بمشاركة وزراء ومسئولين.. مصر تستضيف فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

بمشاركة 170 دولة.. المملكة السعودية على موعد مع حدث مهم ينطلق غدًا

خلال القمة السادسة لريادة الأعمال: رئيس ICSB يشيد بجهود مصر في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزير الشباب يفتتح معرض الابتكار الافتراضي العربي

ترشيحاتنا

دعاء ثلث الليل لقضاء الحوائج

بالسعر والمواصفات.. تعرف على موديلات سوزوكي الهاتشباك في السوق المصرية..صور

مفاوضات بين الاتحاد الأفريقي وروسيا والصين على لقاحات كورونا

مصر تدين استهداف ميناء بالسعودية: تهديد مباشر لحرية التجارة وأمن الملاحة الدولية

سعر الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

خاص | بيسيرو: العامل النفسي سيحسم نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بـ نهائي إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الصحة.. 7 أجزاء في الجسم ننظفها بشكل خاطئ

فيراري تطرح الخارقة موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata .. صور

بالسعر والمواصفات.. تعرف على موديلات سوزوكي الهاتشباك في السوق المصرية..صور