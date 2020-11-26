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أصل الحكاية

بمناسبة مباراة القمة.. 5 أغان في حب الأهلي والزمالك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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آيه عاطف
ينتظر الجمهور المصري غدًا الجمعة مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، لذلك نستعرض لكم عددا من أبرز الأغاني التي تم طرحها في حب الأهلي والزمالك من خلال التقرير التالي:


أغاني الزمالك:

في التالتة يمين لـ أحمد طارق يحيى

تقول كلمات الأغنية: "في التالتة يمين فاكر أنا أول مرة جتها كانت من سنين، مش هنسى يومها ولا ساعتها كنا ساكتين، صوت رج الملعب مرة واحدة تشجيع ملايين، ياتشيرت العمر آه يا أبيض لو روحت فين، عمري ما ها أحب زيك انت لو حتى مين، واسمع كلامى أنا جنب النادى وعمري ما همنى اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كاسبة احترامي.


راية في البلكونة شارة ع العربية لـ عزيز الشافعي

تقول كلمات الأغنية: راية فى البلكونة شارة ع العربية زملكاوي عيلتى كلها زملكاوية، راية فى البلكونة شارة ع العربية ماشى فى الشوارع بحتفل بالمئوية اووووه".


أنا بحبك يا زمالك

تقول كلمات الأغنية: "بيني وبينك.. حب حقيقي ...حب بجد .. اصلي بحبك ...حب محدش... حبه لحد .. انت الغالي... اللي بقالي.. سنين بهواه .. ياما فرحني... وياما زعلني...وبرضه معاه .. ولوحدك انت بس .. بخلصلك انت بس .. اسمع اسمك اشوف علمك يهمس قلبي همس .. وبحبك يازمالك .. انا بحبك يازمالك .. وبحبك يازمالك .. واموت فيك موت .. وبحبك يازمالك .. انا بحبك يازمالك .. وبحبك يازمالك .. بأعلى صوت".


أغاني الأهلي

أجيال بتسلم بعض لـ محمد حماقي

تم طرح الأغنية بمناسبة حصول النادي الاهلي علي لقب النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم، الأغنية  كلمات: أيمن بهجت قمر | الحان: عمرو مصطفى | توزيع: احمد الموجي، ومكساج وديجيتال ماستر: طارق مدكور | تصميم الفيديو: حسين مطر.


تقول كلمات الأغنية: "أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد .. ونتيجة ده ان النادى الأهلي المصري بقى رقم واحد .. العالم شاهد على أمجاده وانه مشرف اسم بلاده .. بجهد ولاده واحد واحد .. واحد واحد".


الأهلي كيان لـ إيهاب توفيق 

الأغنية كلمات احمد خاطر، والحان اشرف سالم، وتوزيع  موسيقي اكرم عادل.

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