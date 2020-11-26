حرب الخصوصية.. لماذا "فيسبوك" و"أبل" يكرهان بعضهما البعض؟

تميل المنافسات الكبيرة بين الشركات - كوكا كولا وبيبسي وبوينج وإيرباص وماكدونالدز وبرجر كينج - إلى شيء واحد مشترك: المنافسة على نفس العمل، هذا هو السبب في أن عداء Facebook و Apple مثير للفضول، كلاهما شركتان كبيرتان في مجال التكنولوجيا، وهنا تنتهي أوجه التشابه.





تأتي جميع عائدات Facebook تقريبًا من الإعلانات، ولكنها توفر جزءًا صغيرًا فقط من عائدات Apple ، والتي تأتي في الغالب من الأجهزة ومتجر التطبيقات الخاص بها.





لا تتنافس الشركتان مع بعضهما البعض - فهما فقط لا يحبان بعضهما البعض. لسنوات، قال تيم كوك من شركة آبل إن فيسبوك يتعامل مع مستخدميه كمنتج - لكسب المال من الإعلانات - ويلعب سريعًا مع خصوصيتهم.







في غضون ذلك، يقول مارك زوكربيرج إن منتجات آبل باهظة الثمن ولديها دوافع خفية لانتقاد فيسبوك وفي العام الماضي، وفقًا لصحيفة New York Times ، قطعت Apple أدوات مطوري Facebook.





أحدث فصل في الخلاف الأسبوع الماضي جعل العلاقات أسوأ.





في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة Apple أنها ستقدم ميزة تسمى شفافية تتبع التطبيقات، لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في بياناتهم.





بشكل حاسم، سيتعين على العملاء الاشتراك في بياناتهم - التي تم تسليمها مسبقًا افتراضيًا - لاستخدامها بواسطة تطبيقات مثل Facebook.





هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لـ Facebook ، الذي يبيع إعلانات مستهدفة لتحقيق أرباح مذهلة تقول صراحة أن هذا سيلحق الضرر بأعمالها.





أجلت شركة Apple التغييرات المقترحة حتى العام المقبل، لمنح المطورين الوقت للاستعداد.





هذا يشبه فرك الملح في جرح مفتوح لشركة Apple ، التي تفخر حقًا باعتقادها أن لديها نموذج أعمال أعلى من Facebook، بقدر ما يعود إلى عام 2010، أحد مؤسسي شركة آبل ستيف جوبز يقال حذر الفيسبوك حول الخصوصية.





وفي عام 2018 ، قال السيد كوك، الرئيس الحالي لشركة Apple ، إنه كان بإمكانه اتباع Facebook باستخدام البيانات لبيع الإعلانات ، لكننا "اخترنا عدم القيام بذلك".







روجر ماكنامي ، مستثمر في وادي السليكون ومؤلف كتاب Zucked ، وهو كتاب ناقد عن Facebook ومؤسسه مارك زوكربيرج ، ليس معجبًا بالفيسبوك أيضًا، يقول: "ثقافة Apple هي ثقافة تمكين عملائها ، فيما تستغل ثقافة Facebook مستخدميها.





وأضاف: "من الناحية التاريخية ، كان لدى Apple الكثير من الأسباب لانتقاد الآخرين واختارت عدم القيام بذلك.. أعتقد أن هذا تقدير لمدى استفزاز سلوك Facebook."





هل لدى Facebook وجهة نظر؟ هل تحاول Apple في الواقع استخدام هيمنتها على السوق لتجميد المنافسين؟ على الرغم من أن نشاط إعلانات Apple صغير نسبيًا ، إلا أن مورجان ستانلي يتوقع نمو عائداته من الإعلانات بشكل حاد في السنوات القليلة المقبلة.





فهل تريد منع Facebook من جمع بيانات المستخدم فقط من أجل النقد في حد ذاته؟ سيكون ذلك شيئًا غريبًا من الناحية الفكرية.





تعد حملة خصوصية Apple من أكثر الإعلانات التلفزيونية شيوعًا في الولايات المتحدة هذا الخريف، حيث تقوم سلسلة من الأشخاص بتفجير أشياء محرجة قاموا بالبحث عنها على الإنترنت أمام غرباء عشوائيين.





الشعار هو: "لا ينبغي مشاركة بعض الأشياء - يساعدك iPhone على الاحتفاظ بها بهذه الطريقة."، لذلك تعتقد Apple بوضوح أن الخصوصية تحظى بشعبية - سيكون من الغريب تقويض ذلك.







في عام 2014 ، عندما انتقد السيد كوك فيسبوك علنًا لمعاملة عملائه كمنتج ، رد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك قائلًا لمجلة تايم: "أشعر بالإحباط لأن الكثير من الناس يبدو أنهم يربطون بين نموذج عمل إعلاني بطريقة ما وعدم التوافق مع عملائك.



الجزء الأكثر غرابة من هذا الازدراء المتبادل هو الاعتماد المشترك بين الشركتين. سيكون iPhone أقل جاذبية للعديد من العملاء إذا لم يكن Facebook (إلى جانب WhatsApp و Instagram) متاحًا.





على العكس من ذلك ، هل سيبحث الناس عن منصات وسائط اجتماعية أخرى إذا لم يتمكنوا من استخدام Facebook على iPhone؟ من المنطقي أن تتمتع الشركتان بعلاقة عمل قوية وصحية. ومع ذلك، فهم لا يفعلون ذلك.

