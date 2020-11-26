أخصائى جراحة يكشف: لقاح كورونا متوقع يحصل على إجازة هيئة الدواء خلال أسبوعين

قال محمد الشرع أخصائى جراحة الاورام،أن إصابات كورونا تخطت الـ 60 مليون عالميا، وتوفى حوالى مليون و 400 ألف، لافتا إلى حوالي 20 مليون مازالوا يتلقوا العلاج.





وأوضح الشرع خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن إصابات كورونا شهدت انخفاضا خلال مايو الماضي، وعادت الأعداد إلى الزيادة مرة أخرى خاصة فى أوروبا، مؤكدا على الاوروبيين تعلم الدرس من من الموجة الأولى لكورونا.





وتابع: على العالم فرض قيود جديدة لمكافحة كورونا أكثر صرامة.





ولفت أخصائى جراحة الاورام، أن لقاح فايزر هو الأقرب للظهور، لافتا إلى أنه من المتوقع حصوله على الإجازه من منظمة الدواء العالمية أف دى أى خلال أسبوعين.





وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها ومنذ ولاية وزارة الصحة تم إعطاؤها سبع تكليفات، وكانت من ضمنها منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يتم اليوم على أرض الواقع الملتقى السنوى الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية.





وأضافت "هالة" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنه بوجود الشباب فى منظومة الصحة والصمود والإصرار استطاعت أن تخلى مصر من فيروس سي فى سبعة أشهر، بالرغم من صعوبته، شكرة لكل العاملين فى منظومة لهيئة العامة للرعاية الصحية.





وتابعت أن هناك دولا تعجز عن الوصول لمستوى راقى من منظومة التأمين الصحى الشامل، إلا أن مصر فى أخر ست سنوات لم تعرف المستحيل.



