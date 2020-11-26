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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:55 م
جثة
جثة
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إيهاب عمر
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز أبنوب. 


تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووقوع وفيات ومصابين.


وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة "عمر"، بقرية "سوالم أبنوب"، بسبب خلافات بينهما على تقسيم قطعة أرض.


وأسفرت المشاجرة عن مقتل "صديق ثابت عمر"، 60 سنة، مزارع، ونجله "مصطفى"، 41 سنة، وإصابة 4 أشخاص آخرين، جرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، بينما تم نقل المصابين للمستشفى الجامعي.


وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.


وفي سياق آخر أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، إثر  تصادم  سيارة ميكروباص رقم "9538 ص و ه" وسيارة نقل رقم" 2493 س ص ب" أسفر الحادث عن إصابة "فهمي. أ.ع" 65 سنة، و "عامر.ا.ع" 60 سنة، و"أمير.ع.ع" 50 سنة، و"أحمد.ح.م" 24 سنة، و"الهام.ف.ا" 42 سنة، و"هبة.م.ع" 50 سنة ، و"عزة.م.س" 32  سنة ، و"طارق.م.س" 23 سنة ، و"عطية.م.ع" 58 سنة ، و"حسن.ع.س" 40 سنة.


تم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزى ومستشفى أسيوط الجامعي وتحرير المحضر اللازم.
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