صلاح عبد الله يشارك في حملة لا للتعصب بين جماهير الأهلي والزمالك

حرص الفنان صلاح عبد الله على المشاركة في حملة لا للتعصب بين جماهير الأهلي والزمالك بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه بتويتر قائلا "إلى صديقي الأهلاوي من الزملكاوية يوم ليك ويوم عليك مِش كل يوم معاك لو إنت فزت هنهنيك، ولو إحنا فزنا هستناك (مع عظيم الإعتذار للشاعر مصطفى مرسي) ‎#لا_للتعصب_الأعمى ‎#لا_للتحفيل_المسيئ ".





كشف الفنان صلاح عبد الله عن توقعاته بشان مباراة الاهلى والزمالك التى من المقرر ان تجمع بينهما فى نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا والتى تقام يوم الجمعة المقبل.





وقال صلاح عبد الله فى تصريح لـ "صدى البلد": اعتبر ان هذه المباراة مهمة واتمنى ان تكون رائعة وتخرج بالشكل اللائق وتكون خير سفير لنا فى الخارج خاصة ان العالم ككل يشاهد هذه المباراة.





واضاف صلاح عبد الله: أتمنى واتوقع فوز النادى الزمالك خاصة انه لديه افضل فريق فى الفترة الحالية ولديه الامكانيات التى تؤهله لحصد البطولة التى غابت عن النادى عدة سنوات.









وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله، كشف تفاصيل كتابته لقصيدة رثاء له عن وفاته، مؤكدا أنها قصيدة تخرج من شعوره الداخلي وإحساس راق.





وقال عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، إن فكرة الشعور بالموت سيطرت عليه، متابعا أنه "بنتي الكبيرة لما نزلت القصيدة قالت إني كتبته بعد ما خرج علي أكثر من شائعات وفاة كثيرة".



