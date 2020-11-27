محمد فضل يكشف موقف مرتضى منصور من حضور نهائي أفريقيا

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، أن مجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك سيحضران المباراة من الملعب وتم استخراج التصاريح الخاصة بهم.

وأوضح فضل في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه وفقا لخطاب اللجنة الأوليمبية المصرية بخصوص رئيس نادي الزمالك ، فلن يحضر المباراة - مع التشديد على احترامه للجميع – مع توجيه الدعوة لـ"ممثل" عن رئيس النادي وذلك تنفيذا لقرار اللجنة الأوليمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





وأضاف فضل في تصريحاته أن المهم اليوم هو الاستمتاع بالمباراة بين فريقين كبيرين ، مشيرا إلى أنه شرف كبير ان يقام نهائي البطولة بين أكبر ناديين في مصر.





ويلتقى اليوم الجمعة النادي الأهلي غريمه التقليدي نادى الزمالك على ملعب استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويعاني نادى الزمالك في الجبهة اليسرى بعد إصابة عبدالله جمعة بفيروس كورونا رفقة الثنائى محمود حمدى الونش ويوسف أوباما.





يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة على ‏استاد القاهرة الدولي.‏





ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكمًا رابعًا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏





وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة، وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما ‏يرتدي الحارس الزي «الموف».‏ ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏





وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف ‏الساعة ‏من انطلاق المباراة.





وأبدي منصور استياءه الشديد من الجماهير فى المعسكرين الأبيض والأحمر التى تتمنى الإصابة للاعبى الفريق الآخر، مؤكدا أن الشماتة فى المرض عيب ولا تمت للأخلاق بصلة.





وشدد رئيس الزمالك على أنه يثق كثيرا فى قدرات لاعبى الفريق الأبيض الذين سيقع عليهم اختيار باتشيكو فى لقاء الاهلى وقدرتهم على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البيضاء.





كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمد اوناجم للمشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساءً.