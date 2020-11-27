مصطفى قمر يهنئ حميد الشاعري بعيد ميلاده: كل سنة وأنت بألف خير ياكابو

هنأ الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صديقه الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاده.





وكتب مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام:"عيد ميلاد حميد الشاعري أخويا الغالي يوم السبت ياتري حيتعمل في انهي مكان ؟؟؟؟ كل سنة وانت بالف خير ياكابو ودايما بصحة وسعادة ونجاح يابابا ههههه".





و احتفل الفنان مصطفى قمر مؤخرا ، بتحقيق حلمه وافتتاح أكاديمية قمر ونشر صور جديدة له من داخل الأكاديمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق مصطفى قمر على الصور قائلا: "اكاديمية قمر... المشروع ده كان حلم بقاله سنين و كنت بدأت افقد الامل اني احققه لكن بفضل الله سبحانه وتعالي ومجهود واصرار علي رشاد مدير اعمالي قاللي سيبني اشتغل وحافاجأك باذن الله وفعلا بالمجهود المبذول منه ومن كل كرو العمل والمنجالاستاذ امجد والمديرة الاستاذة مروة وكل ده تحت متابعة الاستاذ علي رشاد".





وتابع قائلا: "باشكرهم وباشكرك ياعلي انك ساعدتني في تحقيق حلمي اكاديمية قمر اللي حتخرج باذن الله مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ علي الفن الراقي في مصر ...قريبا".





وكان النجم مصطفى قمر، أحيا مؤخرا واحدة من أقوى حفلاته هذا العام، وفى مشواره الغنائى في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة.









وكان من ضمن الحضور: يسرا واسر ياسين والهام شاهين وشيرين رضا وتامر حبيب وبوسى شلبى واحمد حاتم واحمد داوود وعلا رشدى وبسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة.





وضم الحفل عددا من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلأ على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تليفون من سميح ساويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا.



