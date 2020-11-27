هدف الأهلي.. سيرينو يطلب الرحيل عن صن داونز





وقال سيرينو في تصريح أبرزه موقع " soccer laduma" الجنوب أفريقي:" أرغب في الرحيل عن نادي صن داونز، لكن الأمر يعتمد على موافقة النادي.





وذكر الموقع، أن الأهلي عرض 16 مليون جنيه على صن داونز من أجل الموافقة على رحيل سيرينو، إلا أن النادي الجنوب أفريقي رفض العرض، من أجل الضغط للحصول على أموال أكثر.





يذكر أن عقد جاستون سيرينو يمتد مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي حتى صيف 2025.

وشارك سيرينو مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهما 13 هدفا وصنع 10 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.





في سياق آخر يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بسبب فيروس كورونا.





















طالب الأوروجوياني، جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، إدارة ناديه بالموافقة على رحيله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.