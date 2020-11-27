نفوق الأسماك بعدد من المحافظات.. ورقة عمل للجنة البيئة بتنسيقية الشباب

أصدرت لجنة البيئة والطاقة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة عمل حول نفوق الأسماك في محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة، تناولت المشكلة في هذه المناطق والبحث في خلفية المشكلة وأسبابها وخطورتها، وسردها بشكل مفصل، بالإضافة للردود الواردة من الجهات المختصة وتعقيب اللجنة عليها.
وأوصت الورقة المقدمة من لجنة البيئة والطاقة على بعدد من المقترحات أبرزها، عمل زيارات ميدانية للمواقع المتضررة للوقوف على حقيقة الموقف وإيجاد حلول واقعية، وعمل زيارات مفاجئة للمصانع ومحطات توليد الكهرباء على طول فرع رشيد، ولقاء المتضررين من المشكلة.
كما أوصت الورقة أيضا بتشجيع الاستزراع السمكي على أسطح المنازل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومناقشة التمويل المتاح لمنع التلوث من المصارف والتلوث الصناعي مع وزارة التعاون الدولي، على أن يكون التنفيذ بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالمشكلة.
يأتي ذلك ضمن سلسة فاعليات التنسيقية مؤخرا، حيث أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة.
ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عددا من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.
وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديرا لتضحيات آبائهم الابطال.
كما أعلنت تنسيقية شباب الاحزاب، البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" ضمن حملة لتكريم أبناء الشهداء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة، والبداية من محافظة بورسعيد حيث تم تكريم الطفل آسر نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين أحمد ونورهان، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف، والطفلتين بسملة ونور، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.
وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي، وعدد من مديرين المدارس في المحافظة، ومثل التنسيقية في الزيارة، سها سعيد، أميرة صابر، ومحمد أباظة.
في سياق منفصل، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المعرض الثالث للنقل الذكي واللوجستيات تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ضم وفد التنسيقية كل من، النائبه نشوى الشريف عضو مجلس النواب، والنائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب وعبد العزيز الشناوي، وعلي قاعود، وأحمد مشعل، ومحمد فؤاد اعضاء مجلس النواب.
وحضر الوفد جلسة نقاشية حول السكك الحديدية ومشروعاتها والتطوير فيها، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، ورئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، وممثلين للشركات المنفذة للمشروعات في السكك الحديدية، منها شركات مصرية وشركات أجنبية.
وأعقب الجلسة توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الشركات وهيئة السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، لتنفيذ مشاريع جديدة، وتجول وفد التنسيقية في قاعات المعرض، وزار قسم وزارة النقل، وقسم مترو الأنفاق، وقسم قطاع النقل البحري، وقسم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
فيما أجرى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدة جولات ميدانية بالقري النوبية، ومنها قرية قسطل، ممثلين لعائلة فيديكي، وفي مشهد بديع، قام أطفال النوبة بارتداء تيشرتات تحمل شعار التنسيقية أثناء استقبال الأعضاء، تعبيرًا عن سعادتهم بهذا الاهتمام الذي يوليهم لهم الكيان في الفترات الأخيرة.
واستقبل أهالي النوبة وفد التنسيقية بالدفوف والإعلام المصرية، والطقوس النوبية التراثية، والفرق النوبية، وخرج أهل القرية جميعًا لاستقبال الوفد في المضيفة الرئيسية للقرية، وكانت كلمة الافتتاح والترحيب بالسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسادة المرافقين في حضرة العمدة محمد عبد الرحيم، وقيادات القرية. كما حضر أيضًا وفد ممثل لقرية أبو سمبل.