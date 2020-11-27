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رياضة

هدية جماهير الزمالك.. ماذا قال باتشيكو قبل مواجهة الاهلي في نهائي القرن؟

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:35 م
باتشيكو
باتشيكو
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محمد السعيد
أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، أن الطريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، كان صعبا للغاية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال باتشيكو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" الطريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا كان طويلا وصعبا، خاصة في الظروف الحالية، لكن ها نحن هذا، ونريد التتويج باللقب كهدية لمشجعينا".

ويطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18  عاما.

في المقابل يسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي  4 - 1 بمجموع المباراتين.

ويدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه  الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏

أدار مصطفى غربال مباراة للأهلي أمام تاونشيب البتسواني بمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا عام 2018، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، واحتسب خلالها ركلة جزاء.

فيما أدار مباراة للزمالك أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجارية، وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، إلا أن الأبيض تمكن من التأهل إلى دور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، وأشهر خلالها 5 إنذارات.
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