كليات جامعة حلوان تطلق المهرجان التنشيطى للآسر الطلابية.. صور

وقد بدات كليات جامعة حلوان بأقامة فاعليات المهرجان التنشيطى للاسر الطلابية و دعوة الطلاب للمشاركة بالانشطة وتعريفهم بلجان الانشطة الطلابية والمشاركة المجتمعية بالجامعة.
و قد نظمت كليات الحقوق والعلوم والتربية والتجارة بجامعة حلوان فالعليات المهرجان التنشيطى للاسر الطلابية ضمن اجرائات احترازية من انتشار فيروس كورونا تحت اشراف رعاية شباب الطلاب و اتحاد طلاب الكليات.
وقد اقيم خلال المهرجان العديد من الفقرات حيث تمت تلاوة القرآن و فقرلت للانشاد الدينى و بعدها تم القاء بعض ابيات الشعر والزجل من قبل الطلاب ، كما كانت هناك فقرات للغناء و الاسكتش المسرحى و تمت اقامت مسابقات القصة القصيرة والمقالات .
كما انه قد أقيم العديد من المعارض الفنية لبحرف اليدوية و الرسم على الزجاج و الجلود و غيرها ، كما انه تمت اقامت معارض للوحات الطلاب .
جدير بالذكر ان اللجنة الاجتماعيه بكلية اقتصاد منزلى بجامعة حلوان قد اعلنت عن اقامة مسابقة الموضوعات الاجتماعية (المخدرات وتاثيرها على الشباب)، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية.