ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كليات جامعة حلوان تطلق المهرجان التنشيطى للآسر الطلابية.. صور

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر

أطلقت ادارة رعاية الشباب و ادارة المعسكرات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الأنشطة الطلابية  للعام الدراسى الجديد، وبدات لجان الانشطة و اتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.


وقد بدات كليات جامعة حلوان بأقامة فاعليات المهرجان التنشيطى للاسر الطلابية و دعوة الطلاب للمشاركة بالانشطة وتعريفهم بلجان الانشطة الطلابية والمشاركة المجتمعية بالجامعة. 

و قد نظمت كليات الحقوق والعلوم والتربية والتجارة بجامعة حلوان فالعليات المهرجان التنشيطى للاسر الطلابية ضمن اجرائات احترازية من انتشار فيروس كورونا تحت اشراف رعاية شباب الطلاب و اتحاد طلاب الكليات. 

وقد اقيم خلال المهرجان العديد من الفقرات  حيث تمت  تلاوة القرآن و فقرلت للانشاد  الدينى و بعدها تم القاء بعض ابيات الشعر والزجل من قبل الطلاب ، كما كانت هناك فقرات للغناء و الاسكتش المسرحى و تمت اقامت مسابقات القصة القصيرة والمقالات . 


كما انه قد أقيم العديد من المعارض الفنية لبحرف اليدوية و الرسم على الزجاج و الجلود و غيرها ، كما انه تمت اقامت معارض للوحات الطلاب . 


جدير بالذكر ان اللجنة الاجتماعيه بكلية اقتصاد منزلى بجامعة حلوان قد اعلنت عن اقامة مسابقة الموضوعات الاجتماعية (المخدرات وتاثيرها على الشباب)، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية.

وأوضحت إدارة رعاية شباب كلية الاقتصاد المنزلى و اتحاد الطلاب بالكلية أنه على من يرغب بالانضمام للأنشطة الرياضية والمشاركة فى المسابقة إدراج إسمه فى رعاية الشباب بالكلية لسهولة التواصل معهم وتسجيل بياناتهم الشخصية وإحضار صورة من البطاقة الشخصية الطالب.
كليات جامعة حلوان تطلق المهرجان التنشيطى للآسر الطلابية.. صور
كليات جامعة حلوان تطلق المهرجان التنشيطى للآسر الطلابية.. صور
كليات جامعة حلوان تطلق المهرجان التنشيطى للآسر الطلابية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حقوق حلوان تبدأ الأنشطة الطلابية بندوات تثقيفية ومسابقات رياضية

تربية حلوان تعلن عن مسابقة الكرة الخماسية وتنس الطاولة

جامعة حلوان تبدأ موسم الأنشطة الطلابية .. وتطلق مسابقة فى الشطرنج.. وندوات تثقيفية ومنافسات رياضية

بجوائز مالية.. مسابقة الشطرنج لطلاب اقتصاد منزلي جامعة حلوان

خدمة اجتماعية حلوان تنظم 6 مسابقات ثقافية للطلاب ..تفاصيل

الأحد.. جامعة حلوان تطلق مهرجان موسيقى الهيب هوب

ترشيحاتنا

شاهد ما حدث لمسنة تعرضت لآلاف اللدغات من سرب نحل ضخم

أول رد فعل من ماكرون بعد اعتداء الشرطة الفرنسية على منتج موسيقي إفريقي

تعرف على بدلاء الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

عبد الحميد: كاسينجو فضَل بورسعيد على الخليج ووقَع للمصري 4 مواسم

لاعب ليفربول لـ صدى البلد: أتمنى فوز الزمالك.. وتألق مصطفى محمد

عقب اغتيال العالم النووي| وزير خارجية إيران: بلادنا ضحية للإرهاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح غير مكلفة وفعالة في علاج الشعر الجاف

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا قبل النوم

فوائد الاستحمام بالماء البارد في الشتاء