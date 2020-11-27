كليات جامعة حلوان تطلق المهرجان التنشيطى للآسر الطلابية.. صور





أطلقت ادارة رعاية الشباب و ادارة المعسكرات بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدات لجان الانشطة و اتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام.









وقد بدات كليات جامعة حلوان بأقامة فاعليات المهرجان التنشيطى للاسر الطلابية و دعوة الطلاب للمشاركة بالانشطة وتعريفهم بلجان الانشطة الطلابية والمشاركة المجتمعية بالجامعة.





و قد نظمت كليات الحقوق والعلوم والتربية والتجارة بجامعة حلوان فالعليات المهرجان التنشيطى للاسر الطلابية ضمن اجرائات احترازية من انتشار فيروس كورونا تحت اشراف رعاية شباب الطلاب و اتحاد طلاب الكليات.





وقد اقيم خلال المهرجان العديد من الفقرات حيث تمت تلاوة القرآن و فقرلت للانشاد الدينى و بعدها تم القاء بعض ابيات الشعر والزجل من قبل الطلاب ، كما كانت هناك فقرات للغناء و الاسكتش المسرحى و تمت اقامت مسابقات القصة القصيرة والمقالات .









كما انه قد أقيم العديد من المعارض الفنية لبحرف اليدوية و الرسم على الزجاج و الجلود و غيرها ، كما انه تمت اقامت معارض للوحات الطلاب .





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