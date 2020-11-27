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رياضة

اللجنة الطبية تتابع الإجراءات الاحترازية لمقصورة الإعلاميين باستاد القاهرة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:53 م
صدى البلد
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ريهام بكير

حرصت اللجنة الطبية المتواجدة باستاد القاهرة الدولي، على الكشف السريع على المتواجدين بمقصورة الاعلاميين ، وذلك قبل انطلاق لقاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا .


وقامت اللجنة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالكشف على الحرارة لكل فرد بجانب تعقيمه، والتأكد من أدوات التعقيم والكمامات لكل فرد متواجد .


وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports  المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى " . 


وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره النادي الأهلي في نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر له التاسعة مساء اليوم الجمعة عن ارتداء الزمالك الزي الأساسي له.


ويخوض الفريق المباراة بزيه الأبيض كاملا و الأهلي بالتيشيرت الأحمر والشورت الأسود ويرتدي حارس الزمالك الطقم الأخضر وحارس الأهلي الموف.


وفي حالة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح، ومثل الزمالك في الاجتماع الفني أحمد زاهر المدير الإداري للفريق.


يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.


يقام نهائي البطولة علي ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية، أحد أكبر أندية القارة، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.


سبق وأن التقى الفريقان في 8 مواجهات بدوري أبطال إفريقيا تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 5 مباريات وكان التعادل حاضرا في 3 مباريات  ولا وجود لنتيجة التعادل السلبي في مواجهات الفريقين بعدما انتهت المباريات الثلاث بنتيجة التعادل الإيجابي.
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