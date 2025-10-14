الاستقلال الفلسطيني: شعبنا صمد على مدار 735 يومًا من القصف والدمار

أشاد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، بصمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أنه صمد على مدار 735 يومًا من القصف والدمار، ودفع ثمناً باهظًا مقابل كرامته وحقه في الحرية، قائلاً: "الشعب الفلسطيني واجه أهوالًا لا تطيقها الجبال، ورفض النزوح والتهجير، ولدينا مليون ضحية بين شهيد وجريح ومفقود وأسير".

دور مصر في حماية القضية الفلسطينية

وأكد أبو سمرة، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسمًا في حماية القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تهدأ منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023، وعملت بكل الوسائل لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ومواجهة محاولات فرض التهجير القسري.

مصر أربكت حسابات الاحتلال

قال أبو سمرة إن موقف مصر البطولي أربك الكيان الصهيوني وقياداته، مضيفًا: "مصر رفضت استقبال نتنياهو في قمة شرم الشيخ، وهو مجرم حرب يمكن القبض عليه بموجب اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، كما أن هذا الموقف جاء احترامًا لمشاعر الشعب الفلسطيني والعربي".

ثقة فلسطينية كاملة في مصر

وشدّد أبو سمرة على وجود إجماع فلسطيني تام على الثقة في مصر، مؤكدًا أن "غزة وكل فلسطين تمنح الشقيقة الكبرى ثقتها الكاملة"، مضيفًا أن القاهرة أثبتت في هذه القمة، كما في مؤتمرات سابقة، قدرتها على جمع كل الأطراف الدولية والإقليمية حول القضية الفلسطينية.