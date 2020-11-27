محافظ القليوبية يتابع الأعمال النهائية لتطوير كوبري كفر الجزار ببنها وقلما في قليوب

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم الجمعة الأعمال النهائية لتطوير وصيانة كوبري كفر الجزار للاستعداد لافتتاحه أمام حركة السيارات مساء غد السبت ، وذلك بعد الإنتهاء من اعمال دهان البلدورات وجسم الكوبري وتخطيط الأرضية للتنظيم المروري.









وشاهد الهجان اعمال تغطيه سطح الاسفلت بماده استيل جارد وهي ماده امريكيه الصنع تعطي السطح لمعه كما تحافظ علي الاسفلت من عوامل الجو حيث تعطي عمر اطول للاسفلت .





واشار إلي أنه تم إنشاء مخرات وبالوعات لتصريف مياه الأمطار، وعمل الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والإنكماش خلال تغير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب الكاميرات لرصد أي مخالفات وإنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.





وتابع الهجان خلال جولته سير العمل في كوبري قلما العلوي على طريق مصر الإسكندرية الزراعي استعدادا لافتتاحه قريبا ، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.





وفى هذا الصدد أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري قلما العلوي بطريق مصر – الاسكندرية الزراعي (اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة وفتحه أمام حركة المرور تسهيلا على المواطنين).





وأوضح المحافظ أن تكلفة إنشاء الكوبري الإجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه، وان طول الكوبرى يبلغ 1050م شامل المداخل، وعرضه يصل إلى 24م، بواقع 3 حارات لكل اتجاه.





من ناحية اخري تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم أعمال تطوير وصيانة كوبري كفر الجزار بعد الإنتهاء من أعمال رصفه لافتتاحه أمام السيارات مساء السبت المقبل، بعد الإنتهاء من بعض الأعمال البسيطة والتي تتمثل في دهان البلدورات وجسم الكوبري وتخطيط الأرضية للتنظيم المروري.





وقام المحافظ بتفقد أعمال التطوير يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية خلال اليوم وغدا.





كما اشار المحافظ الى أن أعمال الصيانة التي تمت قد حافظت على الشكل الجمالي والأثري للكوبري، كما تم إنشاء مخرات وبالوعات لتصريف مياه الأمطار، وعمل الفواصل الهندسية اللازمة لعملية التمدد والإنكماش خلال تغير الفصول بين الصيف والشتاء، كعامل أمان للكوبري، كما سيتم تركيب الكاميرات لرصد أي مخالفات وإنارة الكوبري بالكامل بكشافات الليد.