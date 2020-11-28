وليد شعبان: 3 أسباب وراء نجاح مصطفى غربال فى إدارة نهائي دوري الأبطال

علق وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق على أداء الجزائري مصطفى غربال حكم مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دورى ابطال افريقيا.





قال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد : ثلاثة أسباب وراء خروج النهائى الإفريقى دون أزمات تحكيمية من الجزائرى مصطفى غربال فى مقدمتها أن الحكم الجزائرى لم يتعرض لمواقف صعبة خلال المباراة لدرجة أنه لم يلجأ لتقنية V.A.R طوال عمر المباراة حتى الإختبار الوحيد الذى صادف الحكم فى الدقيقة ٧٤ من عمر اللقاء تعامل معه بمنتهى التركيز حيث إحتسب خطأ ضد زيزو لاعب الزمالك داخل منطقة جزاء الأهلى فى الوقت الذى طالب فيه لاعبو الزمالك بركلة جزاء ولكن مهاجم الزمالك جذب عمر السولية لاعب الأهلى فى بادىء الأمر.





أضاف: ثاني الأسباب هدوء المباراة تحكيميًا وتفرغ لاعبو الفريقين للأداء الفنى دون الالتفات إلى حد كبير لقرارات غربال التحكيمية مما كان له الدور الفعال فى إرتفاع المباراة فنيًا .





تابع : وكانتا اليقظة والتركيز اللتين تحلى بهما الحكم الجزائرى سببًا ثالثًا وأخيرًا فى عدم تعرض المباراة لعواصف تحكيمية فقد كان غربال مستعدًا لمواجهة أى صعوبات تقابله خلال المباراة وساعده فى ذلك أيضًا لياقته البدنية اللائقة التى ساهمت فى تمركزه الجيد وزاوية رؤيته التى إتخذها فى أغلب أوقات المباراة.





واستطرد : لقد نجحت المباراة تحكيميًا إثر الأسباب سالفة الذكر وبات الحكم الجزائرى مصطفى غربال الأقرب للمشاركة فى كأس العالم المقبل.





وقام الحكم الجزائري مصطفى غربال البطاقة بطرد حسين الشحات لاعب الأهلي ومصطفى محمد لاعب الزمالك بعد نهاية لقاء الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا الدي أقيم في إستاد القاهرة.





واشتبك الثنائي حسين الشحات لاعب الأهلي ومصطفى محمد مهاجم الزمالك في مشاجرة عنيفة بعد المباراة مما دفع الحكم لطرد اللاعبين.



