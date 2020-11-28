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حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب السيدات بالجيزة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:53 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات بالجيزة .

تداول أحد البرامج التليفزيونية مقطع فيديو يفيد بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة بخطف حقيبة يد من سيدة حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام من إحدى السيدات بقيام شخصان يستقلان سيارة بمغافلتها والإستيلاء على حقيبة يدها بداخلها "هاتف محمول، بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية" وفرا هاربان .

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديدهما وضبطهما والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وإعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع السرقات "خطف حقائب المواطنين" وأرشدا عن الهاتف المحمول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم نشره عبر موقع "فيس بوك" بشأن شكوى لشخص مقيم بمحافظة البحيرة ضد فرد شرطة يعمل بالإسكندرية زاعمًا قيامه بسبه وقذفه والتعدى عليه ببلاغات كيدية مستغلًا وظيفته. 

بالفحص تبين كيدية الشكوى لوجود خلافات بين المذكور والمشكو فى حقه بسبب خلافات الجيرة.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط احد الأشخاص لقيامه بالتحرش بطفلة بالغربية.

تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالغربية من شخصين (حداد وعامل - مقيمان بدائرة القسم) بضبطهما أحد الأشخاص ، وتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة خشية هروبه دون حدوث إصابات به، لقيامه بالتحرش بكريمة الأول (طفلة – 6 سنوات). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة ، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الأول والثانى، وحبس المتهم المذكور إحتياطيًا على ذمة التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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