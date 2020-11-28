تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت

نستعرض لك مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم السبت الموافق ٢٨_ ١١_ ٢٠٢٠.





وتوفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلى والبحرى من القاهرة.





وأعلنت وزارة النقل، تعديل هيئة السكة الحديد ، تصدير القطارات على الوجهين القبلي والبحري منذ انتهاء حظر التجوال.





كما أعلنت هيئة السكة الحديد ، موقف التهديات والتأخيرات ، الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط ​​تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط ​​تأخيرات القطارات كالآتي: -





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط ​​تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط ​​تأخيرات القطارات 20 دقيقة: خط

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر / الزقايق / المنصورة

متوسط ​​تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

محطات التأخير في التأجير





وناشدت الرغبة في الاستعداد والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم





يجب أن تشير مواعيد مواعيد القطارات إلى 2011





مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان و مواعيد قطارات الصعيد





قطار رقم 983 مكيف - موعد القيام من أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة 21:20.





قطار رقم 935 VIP- ميعاد القدس الساعة 12:40 من الأقصر ويصل القاهرة 22:05.





قطار رقم 777 مميز - موعد القطار من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.





قطا رقم 81 مميز- موعد القطار في الساعة 9:30 من أسيوط ويصل القاهرة 1:50.





قطار رقم 934 vip - ميعاد القيام من الإسكندرية الساعة 22:00.





القطار يصل القاهرة الساعة 12:45 ، ثم يستكمل رحلته حتى يصل الأقصر الساعة 11:00 صباحًا.





قطار رقم 158 مميز - موعده تحرك في بداية الرحلة من الإسكندرية الساعة 7:15.





القطار يستهل رحلته من الساعة 10:20 ، حتى يصل الأقصر الساعة 22:25.





قطار رقم 164 مميز - يقوم من الإسكندرية الساعة 12:00 ويصل القاهرة الساعة 15:15.





ويبدأ إنتاجه من القاهرة حتى يصل محطته النهائية في إلى أسوان الساعة 7: 5.





قطار رقم 163 مميز- ميعاد القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنتهي في القاهرة الساعة 3:35.





قطار رقم 2007 VIP- موعد انطلاق القطار من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.





قطار رقم 2015 VIP- ميعاد المحدد المحدد الساعة 16:00 من أسوان ويصل القاهرة 4:20.





قطار رقم 977 VIP- موعد القطار من سوهاج الأقصر 19:25 ويصل القاهرة في الساعة 5:20.





مواعيد مواعيد قطارات القاهرة إسكندرية





قطار رقم 18-موعد القيام من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15.





قطار 1108 موعد رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30 ، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.





قطار رقم 4- تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15 ، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.





قطار رقم 588- تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30 ، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.





قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 الصبح ، ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15.





قطار رقم 24- موعد القيام من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40.





جدول القطارات المميزة





قطار رقم 594 ينطلق القطار من السويس الساعة 15:00 ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 16:45.





قطار رقم 110 يد الساعة 17:05 من محطة السويس ويصل الإسماعيلية الساعة 19:25.





قطار رقم 513 - يقوم من القاهرة الساعة 7:50 ويصل المحطة القديمة في النهاية الساعة 8:35.





قطار رقم 543 - الجذر من القاهرة في الساعة 9:05 ويصل طنطا الساعة 12:40.





قطار رقم 389 - يبدأ من القاهرة الساعة 14:25 ويصل الزقازيق الساعة 16:55.





قطار رقم 325 - ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل شبين القناطر الساعة 16:10.





قطار رقم 331 ينطلق الساعة 18:00 من عين شمس ويصل السويس الساعة 21:20.









قطار رقم 343 - القيمة الحقيقية من محطة القاهرة الساعة 15:40 ويصل المحطة النهائية في الزقازيق الساعة 17:30.





قطار رقم 59 - يبدأ من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.





قطار رقم 61 - يبدأ من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.





قطا رقم 966 - يتحرك القطار من دمياط الساعة 13:15 ويصل للقاهرة في الساعة 18:15.





قطار رقم 1914 - ينطلق القطار من المنصورة الساعة 6:25 ويصل القاهرة الساعة 8:45.





كما أعلنت هيئة السكة الحديد ، عن بعض الخطوط الخاصة بالقاهرة ، وامتداد الخطوط ، بمحافظة بورسعيد ومحافظات الوجه وذلك وذلك بناء علي طلب الركاب.





وعرضت عليه جملة كالآتي:





ركاب الوجه القبلي





سيتم مد مسير قطار 971/970 القاهرة سوهاج والعكس إلى محطة بورسعيد يبدأ من يوم 19/10/2020









ركاب الوجه البحري





سيتم إيقاف إيقاف تشغيل قطاري 1970/1971 أسباني القاهرة بورسعيد والعكس ، كما يتم تسجيل أسماير قطاري قطاري 1114/1115 طنطا الإسماعيلية والعكس إلى بورسعيد

كما قرر المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر في وقت سابق ، مسير قطار 1004 روسي درجة عادية إلى أسوان بدلًا من أسيوط يقوم من محطة القاهرة 9:30 صباحا ويصل أسوان 11:10 مساء ويقف بمحطات: "الجيزة بني سويف المنيا ملوي أسيوط طما طهطا سوهاج جرجا البلينا نجع حمادي قنا الأقصر أرمنت إسنا إدفو كلابشة كوم امبو أسوان ".





وقطار 1005 روسي درجة عادية أسوان القاهرة ، حيث سيتحرك من أسوان 11:30 صباحا القاهرة 12:50 ليلا ويقف الأقربات: "كوم امبو إدفو إسنا أرمنتصر قنا نجع حمادي سوهاج طهطا أسيوط ملوي المنيا مغا بني سويف الواسطى الجيزة القاهرة".





ويترتب على ما سبق ، تعديل بعض المواعيد كالآتي:





قطار 710 ركاب المنيا أسيوط من المنيا 11:40 صباحا صباحا

قطار 722 ركاب أسيوط سوهاج يقوم من أسيوط 2:05 ظهرا من العالم 2:25 ظهرا

736 ركاب سوهاج نجع حمادي قيام من سوهاج 3:20 عصرا من 3:25 عصرا

قطار 80 مميز القاهرة أسوان يصل المنيا 1:25 ظهرا منها منها 1:30 ظهرا من أسيوط 4:05 عصرا

قطار 777 الصحافة سوهاج القاهرة يقوم من الواسطى 11:38 مساء

قطار 81 مميز أسوان القاهرة يقوم من أسيوط مساء من 7:05 مساء





واكت الهيئة انه عدا ذلك ؛ جميع مواعيد القطارات كما دون تغيير.





الرحلات الجوية ؛ تستخدم التجديد والصيانه والخطوط والطباعة تركيب نظم الاشارات.





3 فئات يركبون مجانًا





يحق لـ 3 ركوب قطارات السكة الحديد مجانا ؛ طبقًا لما قام به من وزارة النقل ، فضاء من تلك العناصر ، مشروعًا مع التضامن الاجتماعي ، وهم:





١- مرضى الأورام السرطانيةووهم





ممثلة وزارة النقل ، ممثلة ، ممثلة سكك حديد مصر ، إصدار تصاريح سفر ممرضة ، ومرضى الأورام ، ومرافقيهم ، بديلا عن الكارت اليدوي.





ويتم استخراج تصاريح السفر حتى الدرجة الثانية المكيفة ، محل إقامة المستفيدين ، مراكز العلاج ، وبالعكس.





ويسمح للمرافقين مرافقين مرافق له.





تواجدك وصحابته من أجلكم ، أعمل من خلال تصريح السفر بـ 15 يوما ، وذلك من خلال تصريح السفر المستخرج للمريض ، والمرافق إن وجد.





وتصرف التصاريح من الإدارة المركزية للتسويق مبيعات ومبيعات المسافات الطويلة بمجمع السكة الحديد بالدور الرابع.





ولاستخراج هذا التصريح ، تقدم المستندات الآتية:





1. تقرير مرضي من العلاج موجه معتمد للهيئة.

2. صورة الرقم القومي للسلطة.

3. صورة الرقم القومي لولي الأمر.

4. 2 صورة شخصية 4 * 6 للمريض.





٢- كبار السن فوق الـ 70 عاما









أشمل نفين قباح ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أنه تم الاتفاق مع المهندس الكامل ، وزير النقل علي توفير النقل العام لمن فوق الـ٧٠ مجانا ، لتشمل السكة الحديد والمترو العام ، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة ٥٠ ٪ ؜ لمن فوق ٦٠ عاما.





٢ _ المجندون





كما يحق للمجندين أيضًا ، ركوب بعض قطارات السكة الحديد مجانًا ، وذلك بعد أن أصدرت الهيئة السكة الحديد لقرارات للمجندين وأمناء الشرطة والمساعدين في استخدام القطارات المميزة والمطورة والروسي الجديدة.



