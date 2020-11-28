الاتحاد الأوروبي يطالب جميع الأطراف بضبط النفس بعد اغتيال فخري زاده

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم، السبت، جميع الأطراف بضبط النفس، وذلك بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.









واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران.









ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله إن مقتل العالم النووي محسن فخري زاده لن يبطئ المسار النووي الإيراني.









وأشار روحاني إلى أن عملية اغتيال العالم فخري زاده تظهر مدى يأس العدو.









وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، أمس الجمعة، مقتل العالم النووي محسن فخري زاده بتفجير استهدف سيارته قرب العاصمة طهران.









بدوره، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال فخري زاده.







