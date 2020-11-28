قفزة في الحالات.. أفريقيا تسجل 2.136.540 إصابة بفيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 2,136,540 إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 51,229 حالة وفاة وتعافى 1,806,881 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





وكانت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية قالت إن دراسات النماذج في ظل ظروف معينة تظهر أن حوالي 60 إلى 70% من السكان بحاجة إلى أن يكونوا محصنين لكبح أو وقف انتقال كوفيد-19.





وفي معرض إشارتها إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع أن تحدد العدد الدقيق لنسبة السكان الذين يحتاجون إلى التحصين، قالت كاثرين أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا في منظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة افتراضية، إن "الإجابة على ذلك يمكن أن تأتي من دراسات النماذج".





وأشارت إلى أن "دراسات النماذج هذه في ظل ظروف متنوعة خلصت إلى أن حوالي 60 إلى 70 في المائة من السكان يحتاجون إلى أن يكونوا محصنين، ويفترض أن يكون ذلك من أجل تحقيق خفض أو وقف لانتقال الفيروس".





وأضافت أن "هذا يعتمد بالطبع على ما سيكون عليه أداء اللقاحات".





وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن تكلفة "تحصين السكان فقط ذوي الأولوية في إفريقيا" ضد فيروس كورونا المستجد، تقدر بـ"نحو 4.8 مليار يورو".





وأوضحت المنظمة في بيان لها أن إفريقيا "جاهزة فقط بنسبة 33%" .. أقل بكثير من الهدف البالغ 80%"، لذلك على بلدان القارة تكثيف استعداداتها".





وأكدت المنظمة الأممية أن نسبة الاستعداد تم تقييمها على أساس البيانات المقدمة من 40 دولة في القارة، بناء على سلسلة من المعايير.





وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية إن "التخطيط والإعداد سيكونان حاسمين لهذه المهمة غير المسبوقة .. فالهدف تلقيح 3% من الأفارقة بحلول مارس 2021 و20% نهاية العام المقبل".





وأشارت ماتشيديسو إلى أن التحديات الأساسية تتعلق بـ"نقص التمويل وأدوات القياس والتواصل مع السكان"، وأن "التضامن الدولي سيكون حتميا" من أجل التصدي لذلك.



