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أخبار البلد

لنقل 6600 ألف راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 58 رحلة جوية منتظمة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 58 رحلة جوية منتظمة على مدار اليوم السبت، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل نحو 6600 ألف راكب.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، المدينة المنورة، الدمام، تونس، لاجوس، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أبوجا، أبوظبي، الخرطوم، لندن، باريس، مدريد، عمان، ميلانو، دبي، البحرين، موسكو، اسطنبول، جنيف، الشارقة، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، بودابيست، فرانكفورت، أثينا، وفيينا، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6600 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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