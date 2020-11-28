اخبار التوك شو.. رد فعل أحمد سعد على الكوميكس الساخر له مع هاني شاكر..زيارة الرئيس السيسي للعاصمة جوبا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها في الآتي:

قال الفنان أحمد سعد، إنه سعيد جدا بتجربة الغناء التي قدمها مع الفنان الكبير هاني شاكر، وكان هذا هو العمل المشترك الأول بينهما، وصدر منذ أيام اغنية "يا بخته" وهي أغنية مبهجة تختلف تماما عن لون الأغاني المقدم من كلا الفنانين، معقبا: "انا كان نفسي اعمل حاجة اللون ده، وبالذات ان اللي يعدي من جمبي انا وهاني شاكر هيعيط من كتر أغاني الحزن والدراما اللي عملناها في حياتنا".











رسالة ردع.. حاملة طائرات أمريكية تتحرك إلى الخليج.. تفاصيل

عرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو عن تحرك حاملة طائرات أمريكية الي منطقة الخليج.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون، مساء الجمعة، إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وأفادت الشبكة أنه يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.







في وقت قياسي.. هدم 144 طابقا بتقنية المتفجرات الثابتة في أبو ظبي.. فيديو

عرضت فضائية روسيا اليوم ، تقريرًا يرصد هدم 144 طابقًا في وقت قياسي ، باستخدام تقنية المتفجرات الثابتة في أبو ظبي .

وأضاف التقرير ، أن الهدف من وراء عملية الهدم هو إنشاء وجهة سياحية جديدة في العاصمة الإماراتية ، تجذب كلًا من السكان والزوار على حدِ سواء ، وتعزيز أنشطة التجارة والاستثمار في العاصمة ، ودعم التنمية الحضارية لإمارة أبوظبي والحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الأصيل للدولة ، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية " وام " .





جنوب السودان ضهرنا.. تعليق السفيرة منى عمر على زيارة الرئيس السيسي للعاصمة جوبا

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية: إن زيارة الرئيس السيسي إلى جوبا لا تأتي في إطار اهتمام مصر بالعودة للدول الإفريقية أو تعزيز علاقتها بهم فقط، معقبة: بل ان جنوب السودان منذ استقلالها كان لها وضعية خاصة عند صانع القرار في مصر.

وأضافت "عمر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، انه تم توجيه العديد من المشروعات للمساعدة في البنية التحتية في جنوب السودان، كما ان هناك العديد من العلاقات الخاصة بجنوب السودان، معقبة: كثير من مسئولي السودان توافدوا على مصر قبل زيارة الرئيس السيسي.

وأكملت: زيارة الرئيس السيسي لجنوب السودان تعد الأولى من نوعها، كما أنها تحمل معنى كبير وواضح، متابعة: الزيارة تأتي في أوقات هامة تشهدها القارة وهو ما يحدث في إثيوبيا.. حيث يجمع جنوب السودان علاقة قوية بإثيوبيا، ولهذا فهي الأكثر فهما لما يحدث. وأوضح التقرير ، أن قامت شركة " مدن " العقارية في الإمارات ، بتنفيذ عملية هدم الأبراج ميناء بلازا في منطقة ميناء زايد بأبوظبي ، وذلك خلال عشر ثوان فقط ، بالتعاون مع شركة رائدة في مجال الهدم بالمتفجرات ، والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفرق الاستجابة للطوارئ وهيئة الدفاع المدني في أبوظبي والإسعاف الوطني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات . وأشار المسؤول إلى أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز. وتابع أحمد سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "MBC Trendin”" المذاع على قناة "ام بي سي 4"، أن الاغنية تصدرت وحققت نجاحا كبيرا منذ اطلاقها "الحمدلله"، لافتا الي انه لم يغضب من "الكوميك" على مواقع التواصل الاجتماعي: "بالرغم انهم بيتريقوا عليا في الكوميك انا بنشره من كتر ما بيضحكني، أنا بشجع اللعبة الحلوة"، مشيرا الي ان ردود الأفعال فاجاءتهم ولكن اسعدتهم بشكل كبير جدا".



باستثناء أول 10 دقائق.. الزمالك: الأهلي كان قلقان.. التفاصيل

قال كابتن أمير عزمي مجاهد ، مدرب نادي الزمالك السابق، إن الإصابات التي حدثت في نادي الزمالك لـ 3 لاعبين مهمين في صفوف النادي بسبب اصابتهم بفيروس كورونا وهم عبدالله جمعة والونش واوباما وهم عناصر أساسية في تشكيل الزمالك، كانت مؤثرة لل نادي الأهلي وفي صالحه، معقبا: "ده كثير على فرقه واحدة بتلعب بتشكيل ثابت".

وتابع الكابتن أمير عزمي مجاهد، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، ان فريق الزمالك لعب بشكل جيد جدا، وخاصة شيكابالا رغم اصابته وانه لعب 55 دقيقة فقط من المباراة والتي أحرز فيها الجول لصالح الزمالك، الي جانب ان شيكابالا كان مضطرب بسبب انه كان يلعب في الشمال وهذا لإصابة عبدالله جمعة، معتقدا أنه إذا كانت الظروف غير ذلك وفريق الزمالك كان مكتمل ستكون النتيجة والكأس لصالح الزمالك، لافتا الي ان الجميع شهد لعب واداء النادي الزمالك، معقبا: "النادي الأهلي كان قلقان من الزمالك وكل الناس حست ده".