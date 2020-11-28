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توك شو

اخبار التوك شو.. رد فعل أحمد سعد على الكوميكس الساخر له مع هاني شاكر..زيارة الرئيس السيسي للعاصمة جوبا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:38 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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إسراء صبري
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها في الآتي:


رد فعل أحمد سعد على الكوميكس الساخر له مع هاني شاكر
قال الفنان أحمد سعد، إنه سعيد جدا بتجربة الغناء التي قدمها مع الفنان الكبير هاني شاكر، وكان هذا هو العمل المشترك الأول بينهما، وصدر منذ أيام اغنية "يا بخته" وهي أغنية مبهجة تختلف تماما عن لون الأغاني المقدم من كلا الفنانين، معقبا: "انا كان نفسي اعمل حاجة اللون ده، وبالذات ان اللي يعدي من جمبي انا وهاني شاكر هيعيط من كتر أغاني الحزن والدراما اللي عملناها في حياتنا".

وتابع أحمد سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "MBC Trendin”" المذاع على قناة "ام بي سي 4"، أن الاغنية تصدرت وحققت نجاحا كبيرا منذ اطلاقها "الحمدلله"، لافتا الي انه لم يغضب من "الكوميك" على مواقع التواصل الاجتماعي: "بالرغم انهم بيتريقوا عليا في الكوميك انا بنشره من كتر ما بيضحكني، أنا بشجع اللعبة الحلوة"، مشيرا الي ان ردود الأفعال فاجاءتهم ولكن اسعدتهم بشكل كبير جدا".


رسالة ردع.. حاملة طائرات أمريكية تتحرك إلى الخليج.. تفاصيل
عرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو عن تحرك حاملة طائرات أمريكية الي منطقة الخليج.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون، مساء الجمعة، إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وأفادت الشبكة أنه يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.


وأشار المسؤول إلى أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.

في وقت قياسي.. هدم 144 طابقا بتقنية المتفجرات الثابتة في أبو ظبي.. فيديو
عرضت فضائية روسيا اليوم ، تقريرًا يرصد هدم 144 طابقًا في وقت قياسي ، باستخدام تقنية المتفجرات الثابتة في أبو ظبي .

وأضاف التقرير ، أن الهدف من وراء عملية الهدم هو إنشاء وجهة سياحية جديدة في العاصمة الإماراتية ، تجذب كلًا من السكان والزوار على حدِ سواء ،  وتعزيز أنشطة التجارة والاستثمار في العاصمة ، ودعم التنمية الحضارية لإمارة أبوظبي والحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الأصيل للدولة ، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية " وام " .

وأوضح التقرير ، أن قامت شركة " مدن " العقارية في الإمارات ، بتنفيذ عملية هدم الأبراج ميناء بلازا في منطقة ميناء زايد بأبوظبي ، وذلك خلال عشر ثوان فقط ، بالتعاون مع شركة رائدة في مجال الهدم بالمتفجرات ، والتنسيق بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفرق الاستجابة للطوارئ وهيئة الدفاع المدني في أبوظبي والإسعاف الوطني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات .

جنوب السودان ضهرنا.. تعليق السفيرة منى عمر على زيارة الرئيس السيسي للعاصمة جوبا
قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية: إن زيارة الرئيس السيسي إلى جوبا لا تأتي في إطار اهتمام مصر بالعودة للدول الإفريقية أو تعزيز علاقتها بهم فقط، معقبة: بل ان جنوب السودان منذ استقلالها كان لها وضعية خاصة عند صانع القرار في مصر.

وأضافت "عمر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، انه تم توجيه العديد من المشروعات للمساعدة في البنية التحتية في جنوب السودان، كما ان هناك العديد من العلاقات الخاصة بجنوب السودان، معقبة: كثير من مسئولي السودان توافدوا على مصر قبل زيارة الرئيس السيسي.

وأكملت: زيارة الرئيس السيسي لجنوب السودان تعد الأولى من نوعها، كما أنها تحمل معنى كبير وواضح، متابعة: الزيارة تأتي في أوقات هامة تشهدها القارة وهو ما يحدث في إثيوبيا.. حيث يجمع جنوب السودان علاقة قوية بإثيوبيا، ولهذا فهي الأكثر فهما لما يحدث.

باستثناء أول 10 دقائق.. الزمالك: الأهلي كان قلقان.. التفاصيل
قال كابتن أمير عزمي مجاهد، مدرب نادي الزمالك السابق، إن الإصابات التي حدثت في نادي الزمالك لـ 3 لاعبين مهمين في صفوف النادي بسبب اصابتهم بفيروس كورونا وهم عبدالله جمعة والونش واوباما وهم عناصر أساسية في تشكيل الزمالك، كانت مؤثرة للنادي الأهلي وفي صالحه، معقبا: "ده كثير على فرقه واحدة بتلعب بتشكيل ثابت".

 وتابع الكابتن أمير عزمي مجاهد، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"،  ان فريق الزمالك لعب بشكل جيد جدا، وخاصة شيكابالا رغم اصابته وانه لعب 55 دقيقة فقط من المباراة والتي أحرز فيها الجول لصالح الزمالك، الي جانب ان شيكابالا كان مضطرب بسبب انه كان يلعب في الشمال وهذا لإصابة عبدالله جمعة، معتقدا أنه إذا كانت الظروف غير ذلك وفريق الزمالك كان مكتمل ستكون النتيجة والكأس لصالح الزمالك، لافتا الي ان الجميع شهد لعب واداء النادي الزمالك، معقبا: "النادي الأهلي كان قلقان من الزمالك وكل الناس حست ده".

أمير عزمي مجاهد: شيكابالا لعب مصابا وكان مضطربا ناحية الشمال
قال كابتن أمير عزمي مجاهد، مدرب نادي الزمالك السابق، إن الإصابات التي حدثت في نادي الزمالك لـ 3 لاعبين مهمين في صفوف النادي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وهم عبد الله جمعة والونش وأوباما، وهم عناصر أساسية في تشكيل الزمالك، كانت مؤثرة للنادي الأهلي وفي صالحه، معقبا: "ده كثير على فرقه واحدة بتلعب بتشكيل ثابت".


وأضاف الكابتن أمير عزمي مجاهد، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن فريق الزمالك لعب بشكل جيد جدا، خاصة شيكابالا رغم إصابته وأنه لعب 55 دقيقة فقط من المباراة والتي أحرز فيها الجول لصالح الزمالك، إلى جانب أن شيكابالا كان مضطربا بسبب أنه كان يلعب في الشمال وهذا لإصابة عبد الله جمعة، معتقدا أنه إذا كانت الظروف غير ذلك وفريق الزمالك كان مكتملا ستكون النتيجة والكأس لصالح الزمالك، لافتا إلى أن الجميع شهد لعب وأداء النادي الزمالك، معقبا: "النادي الأهلي كان قلقان من الزمالك وكل الناس حست ده".

ناقد رياضي: جملة "الزمالك لعب والأهلي كسب" ظالمة لبطل أفريقيا
قال الناقد الرياضي، خالد الأتربي، إن جملة "الزمالك لعب والأهلي كسب"، ظالمة للنادي الأهلي، موضحا أن تلك المقولة تنطبق في حالة استدراج النادي الأهلي للنادي الزمالك، لركلات الترجيح، مصححا الجملة إلى "الزمالك استحوذ والأهلي كسب".

وقدم الناقد الرياضي، خالد الأتربي، الناقد الرياضي، ورئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، التهنئة للنادي الأهلي، بعد فوزه ببطولة أفريقيا، للمرة التاسعة، في تاريخه، لافتا إلى أن النادي الأهلي والنادي الزمالك، قدموا مباراة عالمية، تليق بقيمة البطولة.

وأضاف الناقد الرياضي، خالد الأتربي، أن كلا الفريقين بالأمس قدموا كرة حقيقة، بدون أي مشادات، موضحا أن كل فريق حرص على تقديم أفضل مستوى لديه.

أخصائى تغذية: الإفراط في تناول هذه الأطعمة يضعف جهاز المناعة
قال هشام الوصيف، أخصائى التغذية العلاجية، إن جرام الدهون عندما يحترق يمنح الجسم 9 سعرات حرارية.


وأضاف "الوصيف"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن السكريات والكربوهيدرات تسبب زيادة للوزن إذا كانت غير مركبة، والتى توجد فى الباتيه، والسكر، والدقيق الأبيض، خاصة أنها ترفع مستوى الأنسولين والسكر فى الدم فتعطى الجسم  شبعا وراحة.


وأشار إلى أن كميات الدهون القليلة تمنح الجسم طاقة عالية، لافتا إلى أن تناول الدهون بكثرة يعمل على زيادة الوزن.


ولفت إلى أن البعض يميل فى فصل الشتاء إلى الراحة وتناول وجبات إضافية أخرى نظرا لطول مدة ساعات الليل بخلاف فصل الصيف.

الرئيس السيسي يصل إلى جنوب السودان.. فيديو
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان، وكان الرئيس سلفا كير في استقباله بمطار جوبا الدولي.


وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في اطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

هارد لك.. نصيحة مهمة من حارس مرمى الأهلي الأسبق للاعبي الزمالك
قال الكابتن أمير عبدالحميد، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، إن مباراة الأهلي والزمالك ليس لها مقاييس، معقبا: "التوفيق مهم جدا وده اللي شوفناه على مدار التاريخ".

وأضاف الكابتن أمير عبدالحميد، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن كلا الفريقين استعدا بشكل كامل لنهائي دورى أبطال أفريقيا ولعبا بما يليق بحجم المباراة واسم مصر، مهنئا النادي الأهلي بمجلس إدارته ولاعبيه والعاملين فيه وجماهيره بهذا الفوز والحصول على كأس أفريقيا.

وتابع أن نادي الزمالك كان يلعب بشكل أكثر من رائع وجعل هناك روح مختلفة في المباراة، معقبا: "هارد لك للزمالك"، مؤكدا أن الجميع سعداء بالناديين لوصولهما إلى هذه المباراة فلأول مرة في تاريخ الكأس يصعد فريقين من دولة واحدة لمباراة النهائي، وكان هذا الشرف لمصر.

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