رسالة ردع.. حاملة طائرات أمريكية تتحرك إلى الخليج.. تفاصيل

عرضت قناة "روسيا اليوم"، فيديو عن تحرك حاملة طائرات أمريكية الي منطقة الخليج.







وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون، مساء الجمعة، إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.





وأفادت الشبكة أنه يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 يناير.









وأشار المسؤول إلى أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.





وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وكالة مهر نيوز الإيرانية، إن زادة توفى متأثرًا بجراحه بعدما تم نقله على الفور إلى مستشفي محلي لتلقي العلاج إثر إصابته بعدة أعيرة نارية، فيما أكدت وزارة الدفاع الإيرانية نبأ الوفاة، مشيرة إلى أنه تعرض لهجوم فى مدينة ابسارد بمحافظة داموند.









وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، فى بيان، الجمعة، إن "إرهابيين مسلحين استهدفوا سيارة تقل محسن فخرى زاده، رئيس ‏منظمة البحث والابتكار بالوزارة،





وأضاف البيان: "بعد اشتباك بين الارهابيين وحراسه أصيب فخرى زاده بجروح بالغة ‏وتم نقله إلى المستشفى .. ولسوء الحظ لم تنجح جهود الفريق الطبي لانقاذه وقبل دقائق وافته المنية".‏









وفى بداية الهجوم، أفادت وكالة أنباء فارس بوقوع انفجار سيارة فى بلدة ابسارد ، حيث أفاد شهود عيان أن بين ثلاثة ‏إلى أربعة أشخاص قيل إنهم إرهابيون قتلوا"





وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.





وكانت مجموعة “نيميتز” التي تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات وإنزال وتدخل، قامت بمناورات حربية من قاعدة جوام الأمريكية غرب المحيط الهادئ وقد أعطيت الأوامر بالعودة إلى مياه الخليج العربي من دون توضيح الأسباب وفقا لوسائل إعلام روسية.



