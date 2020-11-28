يعزز المناعة.. 5 فوائد لا تعرفها لتناول مشروب الزعتر

يمكن أن يوفر لك شرب شاي الزعتر بعض الفوائد الصحية المذهلة، هذه الأعشاب لها خصائص مفيدة لصحتك بعدة طرق يحتوي الزعتر على خصائص مضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تساعد في منع حب الشباب والعديد من الفوائد الصحية الاخرى.
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ووفقًا لما قدمه موقع "doctor" إليكم اهم فوائد مشروب الزعتر على الصحة...
1. قد يساعد في السيطرة على ضغط الدم
يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وفقًا للدراسات ، يمكن أن يساعد شرب شاي الزعتر في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، حتى الأيورفيدا تقترح شرب شاي الزعتر لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، ليس فقط ضغط الدم ، يمكن أن يساعد شاي الزعتر في التحكم في مستويات الكوليسترول أيضًا.
2. يمكن أن تساعد في محاربة السعال
هذا الشاي علاج طبيعي للسعال، ليس فقط السعال ، هذا الشاي مفيد لأنواع مختلفة من مشاكل الجهاز التنفسي، يساعد في قتل الالتهابات البكتيرية التي يمكن أن توفر بعض الراحة في البرد والسعال والتهاب الحلق، اشرب كوبًا ساخنًا من شاي الزعتر عندما تعاني من أعراض السعال.
3. يقوي المناعة
يساعدك جهازك المناعي على محاربة العديد من الأمراض، يلعب فيتامين ج دورًا رئيسيًا في تعزيز المناعة، يحتوي الزعتر على فيتامين سي الذي يمكن أن يعزز المناعة، تحتوي هذه العشبة أيضًا على النحاس والحديد والمغنيسيوم.
4. تساعد في محاربة عدم الراحة في الدورة الشهرية
ينصح بشرب شاي الأعشاب لمحاربة مضايقات الدورة الشهرية ، يمكنك تجربة شاي الزعتر خلال دورتك الشهرية للحصول على بعض الراحة، يحتوي شاي الزعتر على خصائص مضادة للتشنج تساعد في تقليل الألم وعدم الراحة.
5. الزعتر لتحسين المزاج
غالبًا ما يستخدم زيت الزعتر الأساسي للأغراض العطرية والعلاجية بسبب مادته الفعالة كارفاكرول، في دراسة أجريت عام 2013 ، تبين أن كارفاكرول يؤثر على نشاط الخلايا العصبية بطرق عززت شعور الأشخاص بالرفاهية، لذلك إذا كنت تستخدم زيت الزعتر أو الزعتر بانتظام ، فقد يكون له تأثير إيجابي على مشاعرك ومزاجك.