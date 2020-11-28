عصفورين بحجر.. لماذ تسابق أمريكا العالم لتصدير لقاحها المضاد لكورونا؟

بمجرد الإعلان عن نجاح لقاح أمريكي ألماني في التصدي لفيروس كورونا المستجد، تسابقت دول عدة لحجز مكانٍ لها في الحصول على اللقاح قبل حتى الموافقة على فعاليته من قبل أي هيئة معتمدة ، وهو ما يشير إلى رغبة أمريكية في أن تكون بلد اللقاح الأهم، سعيًا لإنعاش اقتصادها المتضرر مع من الرغبة في انقاذ الملايين من مواطنيها من المعاناة تحت مرض قاتل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قدمت شركة فايزر- بيونتك، صاحبة أول إعلان عن لقاح كورونا الناجح، طلب الحصول على تصريح الاستخدام الطارئ (EUA) للقاح كورونا بعدما أظهرت البيانات أنه فعال بنسبة 95% في الوقاية من المرض في تجربة المرحلة الثالثة.

من المتوقع أن تصدر هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية قرارًا بشأن الموافقة الطارئة EUA بعد اجتماع لجنة استشارية من الخبراء لمناقشة اللقاح يوم 10 ديسمبر.

وحول الأرباح التي ستجنيها أمريكا من لقاحات كورونا سواء ، لقاح فايزر –بيونتيك أو موديرنا ، بتصديرها للعالم، خاصة الدول الغنية ، تقول المؤشرات في البورصات الأمريكية بحدوث حالة من الانتعاش قبل حتى التصدير لأي جرعة أو توزيع أي منها في داخل أمريكا.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي يوم الجمعة مع تطلع المستثمرين إلى توزيع لقاح COVID-19 وإغاثة الاقتصاد العالمي.

أدت التطورات الإيجابية على صعيد اللقاحات إلى تحقيق مكاسب في المؤشرات الرئيسية هذا الشهر حيث يتطلع المستثمرون إلى إحراز تقدم في السيطرة على الوباء الذي أغرق الاقتصاد العالمي في أعمق ركود له منذ الثلاثينيات منذ القرن الماضي.

كما سجلت شركات الرعاية الصحية مكاسب قوية، وقفز سهم موديرنا 16.4٪ وارتفع سهم فايزر 1.9٪.

وأصدرت الشركتان في وقت سابق من هذا الشهر نتائج تظهر أن لقاحات COVID-19 المرشحة كانت فعالة للغاية في الاختبارات.

أصدرت جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا أيضًا نتائج اختبار إيجابية حول لقاحهم.

ومع ذلك ، فإن الآمال في الحصول على لقاح عوضت المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

وبدأت فايزر ومودرنا وأسترازينيكا بالفعل تصنيع اللقاحات، وقالت فايزر إنها ستنتج هذا العام ما يكفي لتحصين 25 مليون إنسان وستنتج مودرنا ما يكفي لتحصين عشرة ملايين بينما ستنتج أسترازينيكا ما يكفي أكثر من 100 مليون فرد.

وستتولى وزارة الدفاع الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إدارة التوزيع في الولايات المتحدة وسيبدأ على الأرجح في منتصف ديسمبر بطرح 6.4 مليون جرعة مبدئيا في أمريكا.

قال المسؤولون عن الصحة العامة في الولايات المتحدة إن اللقاحات ستتاح بصفة عامة لمعظم الأمريكيين بداية من ابريل .

وتقول الدول الأوربية الهدف الأول لتصدير اللقاحات،إنها ستشتري اللقاحات عن طريق خطة الشراء المشتركة التي تديرها المفوضية الأوروبية والتي أبرمت صفقات للحصول على ستة لقاحات مختلفة وما يقرب من ملياري جرعة.

وتتوقع إيطاليا أن تحصل على الدفعات الأولى من لقاحي فايزر-بيونتيك وأسترازينيكا في أوائل العام المقبل، وتحضر أسبانيا لتطعيم مواطنيها في يناير.

أما ألمانيا، التي تنتمي إليها شركة بيونتيك، فتتوقع طرح اللقاح في أوائل 2021.





جمع برنامج كوفاكس ملياري دولار، وهو الذي تقوده منظمة الصحة العالمية، لتوزيعها على عشرات الدول الفقيرة.