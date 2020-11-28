بفستان أبيض قصير.. شاهد ميار الغيطي تتألق في عقد قرانها





وظهرت ميار الغيطي خلال عقد قرانها، بفستان قصير باللون الأبيض، وتميز بنقشات بسيطة من الدانتيل الذى يبرز جمالها واناقتها، كما تميز بتفصيلة الاكمام الشفافة التي تبرز عن رشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميار الغيطي في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يتناسب مع ظهورها.





كما اختارت تسريحة جذابة وبسيطة لشعرها الذهبي الطويل، وفضلت ان تتركه منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.









ميار الغيطى ابنة السيناريست والإعلامي محمد الغيطي، ووالدتها الإعلامية منى بارومة، وشقيقتها الفنانة مي الغيطي، كما بدأت ميار التمثيل، في عمر الـ 5 سنوات في مسلسل "الحصيدة"، كما شاركت في مسلسل "حد السكين" مع هدى سلطان وعبلة كامل وهشام في 2003، وكان عمرها 11 عاما.

واحترفت ميار الغيطي، التمثيل من خلال فيلم "كابتن هيما" عام 2008، مع الفنان تامر حسني، وفي العام نفسه قدمت مسلسل "قلب ميت" و"أدهم الشرقاوي"، وحصلت من خلاله على جائزة أحسن وجه صاعد.

وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب". ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع قرط طويل وجذاب باللون الفضي لاكمال ظهورها.

تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور للفنانة ميار الغيطي، وذلك خلال عقد قرانها على المهندس شريف العالمي وسط حضور العائلة ومجموعة من الأصدقاء المقربين.