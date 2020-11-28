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رياضة

المقاولون يتقدم 1-0 على أرتا سولار الجيبوتي في الشوط الأول

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:34 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين المقاولون العرب، وأرتا سولار الجيبوتي، بتقدم ذئاب الجبل بهدف نظيف، على ملعب الحاج علي حسن جوليد، بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات الدور التمهيدي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

جاء الهدف الأول للمقاولون عن طريق سونج لاعب أرتا سولار الجيبوتي، بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول.

وبدأ عماد النحاس المدير الفني للفريق، المباراة بتشكيل مكون من: 
محمود أبو السعود، أمير عابد، فادي نجاح، فاروق نور الدين، حسن الشامي، محمد مجلي، أحمد الشيمي، محمود عصام، إبراهيم صلاح، أحمد فتوحي داودا، وسيف الجزيري.

وتواجد على مقعد البدلاء كل من حسن شاهين، يوسف الجوهري، أحمد مصطفى، عبدالله ياسين، عبدالرحمن خالد جبنة، وسيم بن يحي، يوسف حسن.

ويقود المباراة تحكيميا طاقم إثيوبي مكون من ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين.

وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أجرى اتصالا ببعثة الفريق الأول.

وقال السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي، إن مصر لديها مكانة كبيرة للغاية في دولة جيبوتي، لاعتبارات كثيرة، من ضمنها التاريخ والعروبة والانتماء الإفريقي.

يدخل المقاولون العرب البطولة الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الرابع في الترتيب العام للموسم المنقضي من بطولة الدوري الممتاز.

قدم المقاولون العرب مستوى مميز خلال الموسم المنتهي تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، ويطمح النحاس في المنافسه على اللقب في الموسم الجديد مع الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثي الأوائل في ترتيب البطولة. 
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