أمين "الشيوخ" يكشف مصير اللائحة المجلس بعد إقرارها

أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وهيئة مكتب المجلس، سيؤول لهم قرار ارسال مشروع لائحة مجلس الشيوخ- عقب إقرارها فى الجلسة العامة- إما لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء .





وأشار عقب انتهاء اجتماع اللجنة المكلفة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ مساء اليوم إلى أن اللجنة تلقت نحو 25 اقتراحا بالتعديل من الأعضاء ،وتم العدول عن معظمها باستثناء 5 مقترحات تم مناقشتها ودراستها ،’وتم التوافق بين بعض أصحاب هذه المقترحات للعودة إلى ا لنص الذى استقرت عليه اللجنة وفقا لصياغتها النهائية .





وقال "إسماعيل "إلى أن التقرير سيتم ارساله وتوزيعه على النواب مساء اليوم ،عبر الواتس أب ،وذلك ليتمكنوا من مراجعته قبل انعقاد الجلسة البرلمانية غدا فى العاشرة صباحا .





واستطرد قائلا "راعينا ضبط الصياغات النهائية ،وسيتم توزيع تقرير اللجنة متضمنا المقترحات الواردة من أعضاء المجلس والمواد فى صياغتها النهائية على النواب .





وفيما يتعلق بالمقترح الخاص بجواز انعقاد المجلس خارج العاصمة ،قال الأمين العام :أن هذه اللجنة تم تأجيل البت فيها للجلسة العامة ،ولاسيما أن الدستور ينظم هذه المساءلة .





يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن اجتماع اللجنه اليوم لنظر مقترحات الاعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة.





وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.