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أخبار العالم

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن دخول قواته عاصمة إقليم تيجراي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:36 م
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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قسم الخارجي
أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد دخول قوات الجيش الإثيوبي إلى ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، مؤكدا عدم وقوع ضحايا بين المدنيين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الإثيوبي سيطر بالفعل على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، بعد أنباء عن قصف عنيف استهدف المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي المطالبة بالاستقلال، أن ميكيلي عاصمة تيجراي تتعرض لقصف عنيف من قوات جيش آبي أحمد.

وينفي الجيش الإثيوبي وقوع إصابات بين المدنيين خلال عملية اقتحام ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.

في المقابل، أعربت منظمات أممية وحقوقية عن  قلقها إزاء تصاعد الصراع في تيجراي، بينما يواصل الجيش الإثيوبي هجومه ضد المسلحين المطالبين بالانفصال.

وكان الجيش الإثيوبي أعلن في وقت سابق أنه يعتزم السيطرة على عاصمة تيجراي خلال أيام، وزلك بعد انتهاء مهلة رئيس الوزراء الإثيوبي لقادة تيجراي للاستسلام.
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