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تعليم

تعرف على خطة الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم
أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن خطة الأنشطة الطلابية الثقافية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.


وقد جاءت خطة الانشطة على النحو التالي : 

1/ المسابقة الأدبية والتى سوف تقام فى المبنى الإداري الجامعة فى الفترة من 30/11/2020 الى 24/12/2020

2/ مسابقة المعلومات العامة والتى سوف تقام فى قاعة مناسبة الجامعة فى الفترة من 30/11/2020 الى 2/12/2020

3/مسابقة الشعر والزجل والإلقاء والخطابة والتى سوف تقام فى قاعة مناسبة الجامعة فى الفترة من 7/12/2020 الى 10/12/202

4/مسابقة المراسل التلفزيونى والتى سوف تقام فى المبنى الإدارى الجامعة فى الفترة من 29/11/2020 الى 30/12/2020
 
5/مسابقة القرآن الكريم والتى سوف تقام فى قاعة مناسبة الجامعة فى الفترة من 3/1/2020 الى 11/12/2020


وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة  كافة أنشطتها الطلابية  الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

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جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.


وكانت قد أعلنت جامعة حلوان، بدء تنظيم الموسم الثقافي بالجامعة؛ لتوسيع فكر الطلاب وتوعيتهم بالانشطة الثقافية ، مشيرة إلى أنه سيتم خلاله تنظيم العديد من الندوات التى تدعو للمساواة و عدم التعصب و الاستماع لآراء الآخرين


جدير بالذكر أن جميع الأنشطة الرياضية والموسم الثقافي يتم خلالها مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال الفعاليات ومراعاة التباعد الاجتماعى وذلك فى سبيل تحقيق الهدف من الأنشطة الثقافية بالجامعة لتوعية الطلاب.

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تستضيف جامعة حلوان، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، في ندوة تثقيفية بعنوان "ماذا يدور حولنا"  الخميس المقبل ، في حرم الجامعة بحلوان.

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