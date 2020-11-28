ماذا فعل فور الوصول .. تركي آل الشيخ يعود للسعودية بعد رحلة علاج طويلة.. فيديو

عاد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إلى المملكة بعد رحلة علاج قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.





ونشر آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم السبت، فيديو قصير يظهره وهو ينزل من درج الطائرة ثم يسجد شكرا لله.





وعلّق على الفيديو، الذي وضع له خلفية موسيقية لأغنية ”راجع“ للفنان عبدالكريم عبدالقادر، بالقول ”الحمد الله الرياض“.





وحرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ومحبيه على تهنئته بعودته إلى الرياض، بعد رحلة علاج استغرقت 4 أشهر كاملة.









وكان تركي آل الشيخ قد هنأ النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريه.





ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر" كتب فيها:"مبرووووررروك الاهلي التاسعة" مستعينًا بصورته مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.





وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطا لأفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف





وأعاد الملحن عمرو مصطفى طرح أغنية "وسع للبطل" والتى أهداها المستشار تركى ال الشيخ الى جمهور الاهلى العظيم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





وهنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة.





ونشر تركي آل الشيخ فيديو اهداء للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر":إإهداء لجمهور نادي الأهلي الحبيب.





وقدم تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، العزاء في وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، الارجنتيني دييجو ماردونا.





ونشر تركي ال الشيخ عبر حسابة بإنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا " اريد ان اقدم اخر التعازي للأرجنتين والعالم لموت السطور ييجو مارادونا، شخصية ملهمة في عالم كرة القدم أعظم لاعب على كل العصور قميص نابولي الخاص بك يعنى لي الكثير".





وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.





أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.





مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.





ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.





وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.



