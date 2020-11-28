ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماذا فعل فور الوصول .. تركي آل الشيخ يعود للسعودية بعد رحلة علاج طويلة.. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:17 م
تركي ال الشيخ يعود
تركي ال الشيخ يعود للسعودية بعد رحلة علاج طويلة
Advertisements
محمود نوفل
عاد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، إلى المملكة بعد رحلة علاج قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم السبت، فيديو قصير يظهره وهو ينزل من درج الطائرة ثم يسجد شكرا لله.

وعلّق على الفيديو، الذي وضع له خلفية موسيقية لأغنية ”راجع“ للفنان عبدالكريم عبدالقادر، بالقول ”الحمد الله الرياض“.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ومحبيه على تهنئته بعودته إلى الرياض، بعد رحلة علاج استغرقت 4 أشهر كاملة.


وكان تركي آل الشيخ قد هنأ  النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريه.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر" كتب فيها:"مبرووووررروك الاهلي التاسعة" مستعينًا بصورته مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطا لأفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف

وأعاد الملحن عمرو مصطفى طرح أغنية "وسع للبطل" والتى أهداها المستشار تركى ال الشيخ الى جمهور الاهلى العظيم وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وهنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو اهداء للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع " تويتر":إإهداء لجمهور نادي الأهلي الحبيب.

وقدم تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، العزاء في وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، الارجنتيني دييجو ماردونا.

ونشر تركي ال الشيخ عبر حسابة بإنستجرام صورة للراحل وعلق عليها قائلا " اريد ان اقدم اخر التعازي للأرجنتين والعالم لموت السطور ييجو مارادونا، شخصية ملهمة في عالم كرة القدم أعظم لاعب على كل العصور قميص نابولي الخاص بك يعنى لي الكثير".

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل من لمس كرة القدم.. أحمد فهمي ينعى مارادونا

رئيس وزراء إيطاليا ينعي مارادونا: وداعًا أيها البطل الأبدي

عمرو وردة ناعيا أرماندو مارادونا: ارقد بسلام

تركي آل الشيخ يكشف عن آخر حوار دار بينه وبين مارادونا.. فيديو

تامر أمين عن وفاة مارادونا: اليوم سقطت ورقة مهمة في شجرة المهارات.. فيديو

مبابي ينعى أسطورة كرة القدم مارادونا

ترشيحاتنا

موقفى منك لن يتغير.. أحمد فهمى يوجه رسالة قوية لـ شيكابالا بشأن صورة مهينة

كهربا يكشف سبب تحيته الغريبة لمحمود الخطيب لحظة التتويج ببطولة إفريقيا

وداعا للضغط العصبي .. التعليم تتيح دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة بالدرجة الكاملة

أول مرة أقلع التيشيرت.. قفشة: أصعب لحظات الأمس كانت كرة زيزو المرتطمة بالقائم

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

وزير الرياضة يكشف رد فعل نجل مرتضى منصور عقب فوز الأهلي

Advertisements

موقفى منك لن يتغير.. أحمد فهمى يوجه رسالة قوية لـ شيكابالا بشأن صورة مهينة

فايلر يوجه رسالة للنادي الأهلي بعد التتويج بالبطولة الإفريقية

جماهير الزمالك تدعم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور

واقعة الكلب.. أول تعليق برلماني علي تجاوز جماهير الأهلي بعد كأس إفريقيا

وصمة عار.. رد فعل عنيف من حازم إمام على واقعة شيكابالا | شاهد

بعد واقعة جماهير أهلاوية ضد شيكابالا| الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر

الزمالك يستدعي أسامة فيصل وحسام أشرف من منتخب الشباب .. اعرف السبب

وداعا للضغط العصبي .. التعليم تتيح دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة بالدرجة الكاملة

واقعة الكلب ورفع الحذاء.. اعتذار ثم تراجع| أزمة أحمد فهمى وشيكابالا تشتعل من جديد

مش هقول صح أو غلط .. وزير الرياضة عن تعيين اللواء صفي الدين بسيوني رئيسا للزمالك |فيديو

قلة رباية.. تعليق ناري من أمير طعيمة على واقعة شيكابالا

رئيس مصر المقاصة: الأهلي سرق لقب دورى الأبطال من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 فوائد.. دراسة تكشف عن عشبة يونانية تحمي من السرطان وتنسف الدهون

دراسة تكشف عن مشروب يطيل ويرطب الشعر

بشال تيريكو.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة