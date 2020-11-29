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رياضة

هاشتاج الأهلاوية وصلوا العالمية يتصدر تويتر

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج #الاهلاويه_وصلوا_العالميه موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعما من جماهير النادي الاهلي لفريقهم.

دشن جمهور المارد الاحمر دعما وشكرا منهم لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عقب احرازه أول أمس الجمعة لقب بطولة دوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي الاهلي بعد الفوز علي الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 2-1.





وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. 

الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب. 

فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.

وهتفت جماهير النادي الاهلي التي تواجدت في احتفالية القلعة الحمراء داخل استاد التتش منذ قليل، في احتفال اللاعبين والجهاز الفني بالتتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا.

وحرص مجلس إدارة الأهلي علي إقامة حفل صغير مساء أمس لتكريم اللاعبين والفريق الأول بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وحضر مجلس الادارة بكامل تشكيله للحفل بجانب الفريق الأول وجهازه الفني والإدارة التنفيذية ومدير التعاقدات أمير توفيق والعميد محمد مرجان المدير العام للنادي.

وقال محمد مجدي قفشة، صاححب هدف الفوز إن موسيماني مدرب عبقري ومحترف ولن أقول عليه مدرب كويس بسبب أن هناك فرق بين مدرب جيد ومدرب عبقري، قائلا "موسيماني مختلف في الفكر والطريقة ومذاكر الخصم كويس جدا".

وأضاف في لقاء خاص عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن موسيماني قام بعمل فيديوهات لكل لاعبي الزمالك واعطاها للاعبي النادي الاهلي.
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