بعد تسجيل إصابات قياسية.. كوريا الجنوبية تتجه لفرض قيود جديدة لمواجهة كورونا

تتجه كوريا الجنوبية إلى فرض قيود مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد عوة الارتفاع في أعداد الإصابات.





وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن السلطات ستبحث اليوم الأحد تشديد قيود التباعد الاجتماعي، للحد من الأنشطة الاقتصادية بعدما سجلت البلاد في الأيام القليلة الماضية أسرع انتشار لعدوى فيروس كورونا منذ الأيام الأولى لظهور الوباء.





وأشارت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن كوريا الجنوبية سجلت 450 إصابة بفيروس كورونا الأحد وذلك بعد تسجيل أكثر من 500 حالة يوميا على مدار ثلاثة أيام متتالية.





إلى ذلك، حاولت كوريا الشمالية، اختراق شركات كورية جنوبية تطور لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد.





ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن لجنة مخابرات برلمانية قوله إن كوريا الشمالية حاولت اختراق شركات كورية جنوبية تطور لقاحات لفيروس كورونا.





يأتي ذلك بعد أيام من دعوة وزير الوحدة الكوري الجنوبي، لي إن-يونج، التكتلات الكبرى في بلاده إلى الاستعداد للتعاون المحتمل بين الكوريتين على الرغم من العلاقات المتوقفة حاليا.





وشدد الوزير في اجتماع مع مسؤولين من التكتلات الكورية الجنوبية الكبرى، على أن الانفراج في العلاقات بين الكوريتين يمكن أن يأتي في وقت أقرب مما هو متوقع.





وقال "لا يمكننا استبعاد إمكانية التعاون الاقتصادي بين الكوريتين الذي قد يأتي في وقت أقرب مما هو متوقع، إذا أتيحت لنا الفرصة لرؤية المرونة في العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتقدم في المحادثات النووية وتطوير لقاحات فيروس كورونا".



