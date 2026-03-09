فريق هندسة عين شمس يحصد المركز الثاني بمسابقة اتحاد مصنعي الكابلات العرب

حصد فريق من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، المركز الثاني في مسابقة "اتحاد تجمع مصنعي الكابلات العرب" الدولية، والتي أقيمت تحت رعاية شركة "السويدي إلكتريك"، وذلك من خلال التنسيق والمشاركة عبر مركز التوظيف بالجامعة (ASU Career Center).

جاءت مشاركة الفريق تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور رامى ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أمين الخربطلي، الأستاذ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بالكلية.

وشهدت المسابقة الإقليمية منافسة قوية بين نخبة من الجامعات المرموقة في مصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة. وتركزت أهداف المسابقة حول إحداث طفرة تكنولوجية في مجال تطوير صناعة الكابلات الكهربائية، من خلال دمج وتوظيف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول صناعية مبتكرة ومستدامة.

ويأتي تتويج فريق الجامعة في هذا المحفل الدولي بمثابة انعكاس حقيقي لكفاءة طلاب جامعة عين شمس وقوة مهاراتهم العلمية والعملية، وتأكيداً على ما يمتلكونه من ثقة وقدرة استثنائية على الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تضعهم في صدارة المنافسة الإقليمية والدولية، وتثبت جاهزيتهم الكاملة لقيادة مستقبل الصناعة الحديثة وتلبية متطلباتها المتسارعة.