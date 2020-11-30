علاج شرعي للتخلص من الكوابيس المستمرة

أحلم بكوابيس رغم أني أصلي وأقرأ قرأن قبل النوم فماذا أفعل حتى تتكرر معى ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد عثمان، قائلًا: أنه من المستحب أن تتوضوء وتذكر الله بأن تستغفر وتصلى على النبي وتقرأ أية الكرسي والمعوذتين وتقول أذكار النوم فعندما تنام على وضوء وتذكر الله قبل نومك فكل هذا يحصن الإنسان الى أن يستيقظ.

ماذا تفعل إذا تعرضت لـ كوابيس.. أمين الفتوى يجيب

قدم أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خطوات لكل من يحلم بالكوابيس المفزعة، مطالبا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والمواظبة على الأذكار صباحا ومساء، وألا يأكل الشخص قبل النوم مباشرة ولكن يأكل قبلها بفترة كافية .





وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه على فضائية " الناس" أنه "على كل مسلم أن يحافظ على ورد من الذكر على مدار اليوم، وأن يكون منها الاستغفار، ولا إله إلا الله مائة مرة"، موضحا أن هذه الوصفة انعاش روحي للإنسان، وأن يكون على طهارة قدر الإمكان.





كيف أتخلص من الكوابيس بالقرآن ..علي جمعة: 4 آيات تمنع الأحلام المزعجة

يف أتخلص من الكوابيس بالقرآن .. قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن رؤية الكوابيس باستمرار أمر مزعج لأي إنسان، مشيرًا إلى أن قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف قبل النوم؛ أثبتت التجارب أنها تقي العبد مما يزعجه في نومه.





يذكر أن من من السنن التي يستحب للإنسان القيام بها قبل النوم:

1- النوم على وضوء؛ لقـول رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ للبراء بن عازب رضي الله عنه : (إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث ) متفق عليه.





2- قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين قبل النوم، لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري.





3- التكبير والتسبيح عند المنام: فعن علي رضى الله عنه، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال حين طلبت منه فاطمة ـ رضي الله عنها ـ خادمًا: (ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم) متفق عليه.





4- الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استُجيب له، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته) رواه البخاري.





5- الدعاء عند الاستيقاظ من النوم:

والدعاء الوارد: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور) رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.





10 آيات تعصمك من الدجال.. تعرف عليها

وردت عدة أحاديث في فضل سورة "الكهف"، منها حديث عن أن حفظ عشر آياتٍ من سورة الكهف يعصم من فتنة المسيح الدّجال، وكذلك أنّ من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النّور ما بين الجمعتين.





ونستشهد بما ورد أنه قال رسول الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ قَرَأَ الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ سُورَة الْكَهْف عُصِمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَّال»، وقوله -صلى الله عليه وسلّم-: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: "مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ".





وأما عن وقت قراءتها فقالت دار الإفتاء، أن قراءتها تكون من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.





علي جمعة يوصي بحفظ 10 آيات من سورة الكهف لهذا السبب

كما قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أنهم أوصوا بحفظ عشر آيات من سورة الكهف، لهذا السبب.





وأوضح «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ورد في فضل سورة الكهف أحاديث كثيرة، منها أن حفظ عشر آيات يعصم من فتنة الدجال، كما أن قراءتها يوم الجمعة يحفظ الإنسان من كل شر حتى الجمعة التالية، كما تضيء وجه الشخص يوم القيامة، فيبدو كالقمر ليلة البدر.



