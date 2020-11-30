علاج شرعي للتخلص من الكوابيس المستمرة

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الكوابيس والأحلام المزعجة مصدرها الشيطان، بعكس الرؤيا الصادقة التي تكون ربانية خالصة.
ونصح د.علي جمعة فى فيديو تم بثِه عبر صفحته الرسمية بـ« فيسبوك»، من يرى أحلامًا مزعجة وكوابيس مستمرة بقراءة خواتيم سورة الكهف، وهنُ الأربع آيات الأخيرة منها.
وأكد المفتى السابق، أن هذه نصيحة مجربة ومتوارثة عن العلماء والمشايخ القدامى، ومبينًا: " من يحافظ على قراءة هذه الآيات قبل نومه يوميًا؛ تخلو حياته من الكوابيس بإذن الله - تعالى-".
يذكر أن خواتيم سورة الكهف هي:« إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَت لَهُم جَنّاتُ الفِردَوسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾خالِدينَ فيها لا يَبغونَ عَنها حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُل لَو كانَ البَحرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِماتُ رَبّي وَلَو جِئنا بِمِثلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُكُم يوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلـهُكُم إِلـهٌ واحِدٌ فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾».
وجدير بالذكر أيضًا أن الكوابيس والأحلام المزعجة من أكثر أسباب اضطرابات النوم، وحدوث الأرق، لأنها كفيلة بإيقاظ الشخص من نومه مفزوعًا ومرتبكًا، كما أنها تسبب له القلق في اليوم التالي، حيث أنها تأخذ مساحةً من تفكيره؛ حين يحلل ما ورد في الكوابيس والأحلام المزعجة، خصوصًا إن كانت هذه الأحلام تتعلق به أو بأحدٍ من أفراد عائلته.
ونصح د.علي جمعة فى فيديو تم بثِه عبر صفحته الرسمية بـ« فيسبوك»، من يرى أحلامًا مزعجة وكوابيس مستمرة بقراءة خواتيم سورة الكهف، وهنُ الأربع آيات الأخيرة منها.
وأكد المفتى السابق، أن هذه نصيحة مجربة ومتوارثة عن العلماء والمشايخ القدامى، ومبينًا: " من يحافظ على قراءة هذه الآيات قبل نومه يوميًا؛ تخلو حياته من الكوابيس بإذن الله - تعالى-".
يذكر أن خواتيم سورة الكهف هي:« إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كانَت لَهُم جَنّاتُ الفِردَوسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾خالِدينَ فيها لا يَبغونَ عَنها حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُل لَو كانَ البَحرُ مِدادًا لِكَلِماتِ رَبّي لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ كَلِماتُ رَبّي وَلَو جِئنا بِمِثلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُل إِنَّما أَنا بَشَرٌ مِثلُكُم يوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلـهُكُم إِلـهٌ واحِدٌ فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾».
وجدير بالذكر أيضًا أن الكوابيس والأحلام المزعجة من أكثر أسباب اضطرابات النوم، وحدوث الأرق، لأنها كفيلة بإيقاظ الشخص من نومه مفزوعًا ومرتبكًا، كما أنها تسبب له القلق في اليوم التالي، حيث أنها تأخذ مساحةً من تفكيره؛ حين يحلل ما ورد في الكوابيس والأحلام المزعجة، خصوصًا إن كانت هذه الأحلام تتعلق به أو بأحدٍ من أفراد عائلته.