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أخبار العالم

ترامب يكشف عن اتصاله بقادة العالم بعد الانتخابات

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 05:51 م
ترامب يتحدث عن اتصالات
ترامب يتحدث عن اتصالات مع قادة العالم بعد الانتخابات
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قسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول مقابلة بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، إن قادة العالم اتصلوا به ليخبرونه عن إن تلك الانتخابات كانت الأكثر فوضى وعبثية على الإطلاق، دون ذكر اسم زعيما محددا.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن هناك تزويرا كاملا لتلك الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الموتى صوتوا في الاقتراع.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك كثيرا من الأدلة على تزوير الانتخابات، لكن القضاة لن يسمحوا بتقديمها للمحكمة.

وشكك ترامب في طريقة حصول الرئيس المنتخب جو بايدن على ملايين الأصوات.

كانت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، رفضت دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تتحدث عن حدوث مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن تعد ترامب بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن حال تصويت المجمع الانتخابي على فوزه، لكنه تراجع عن ذلك، مشككا في الـ،80 مليون صوت التي حصل عليها السياسي الديمقراطي.
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