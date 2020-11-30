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ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم والعسل معا قبل النوم

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
فوائد الثوم والعسل
فوائد الثوم والعسل
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نهى هجرس
الثوم و العسل لهما العديد من الفوائد الصحية التي أثبتت جدواها، يمكنك الاستمتاع بخصائصها المفيدة باستخدامها بمفردها أو معًا، يمكن تناولها كمكملات طبية ، أو إضافتها إلى الوصفات في شكلها الطبيعي لتمد الجسم بالعديد من الفوائد وعلاج الامراض.

قد تكون بعض أنواع العسل والثوم أكثر فائدة من غيرها، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم الفوائد الصحية للثوم والعسل .

يستخدم الثوم والعسل في الأدوية التقليدية حول العالم، المكون الصحي الرئيسي في الثوم هو الأليسين، يحتوي على الأكسجين والكبريت والمواد الكيميائية الأخرى التي تعطي الثوم خصائص مضادة للبكتيريا ومقاومة للأمراض.

كم ان العسل غني بشكل طبيعي مضادات الأكسدة تسمى مركبات الفلافونويد والبوليفينول، تساعد هذه المواد الكيميائية في مكافحة الالتهاب (الاحمرار والتورم) في الجسم، يمكن أن يساعد ذلك في تحقيق التوازن بين جهاز المناعة والوقاية من بعض الأمراض. العسل أيضا مضاد للجراثيم ومضاد فيروسات ومضاد للفطريات.

الفوائد الصحية للثوم والعسل
بحثت الأبحاث الطبية في الفوائد الصحية للثوم والعسل بمفردهما أو معًا،  تستند بعض الأبحاث إلى الادعاءات المقدمة في العلاجات المنزلية التي تم استخدامها لمئات السنين.

في الطب الإثيوبي التقليدي ، يستخدم نوع من العسل المحلي لعلاج مشاكل التنفس والتهابات الجلد وحتى الإسهال.

يستخدم الثوم تقليديا لعلاج نزلات البرد والسعال، يُقال أيضًا أنه يعزز جهاز المناعة ويساعد في تخفيف أعراض الربو، أوصى الطب التقليدي العربي بالثوم للمساعدة في علاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وآلام الأسنان والإمساك والالتهابات.

وأظهرت دراسة معملية أخرى أن مزيجًا من عصير الثوم والعسل كان قادرًا على إيقاف أنواع من الالتهابات البكتيرية التي لا يمكن علاجها بمضادات حيوي.

تحتوي بعض أنواع العسل أيضًا على خصائص قوية مضادة للفيروسات، قد يساعد هذا في علاج أو منع نزلات البرد والإنفلونزا والأمراض الأخرى التي تسببها الفيروسات.

نظرت العديد من الدراسات السريرية والمخبرية في العديد من الفوائد الصحية للثوم الذى يساعد على حمايتك من أمراض القلب، خفض ضغط الدم المرتفع، خفض الكوليسترول المرتفع، منع الكثير من التخثر، منع الأوعية الدموية المتصلبة أو المتيبسة.
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ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم والعسل معا قبل النوم

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