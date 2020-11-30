ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم والعسل معا قبل النوم

قد تكون بعض أنواع العسل والثوم أكثر فائدة من غيرها، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم

يستخدم الثوم والعسل في الأدوية التقليدية حول العالم، المكون الصحي الرئيسي في الثوم هو الأليسين، يحتوي على الأكسجين والكبريت والمواد الكيميائية الأخرى التي تعطي الثوم خصائص مضادة للبكتيريا ومقاومة للأمراض.





كم ان العسل غني بشكل طبيعي مضادات الأكسدة تسمى مركبات الفلافونويد والبوليفينول، تساعد هذه المواد الكيميائية في مكافحة الالتهاب (الاحمرار والتورم) في الجسم، يمكن أن يساعد ذلك في تحقيق التوازن بين جهاز المناعة والوقاية من بعض الأمراض. العسل أيضا مضاد للجراثيم ومضاد فيروسات ومضاد للفطريات.



