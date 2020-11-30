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تعليم

فنون جميلة حلوان تستقبل ملفات طلابها المحولين من كليات مناظرة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
فنون جميلة حلوان
فنون جميلة حلوان
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قسم التعليم
أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك على أن موافقة الجامعة وردت الى الكلية بخصوص الطلاب الذين قدموا طلبات تحويل من كليات مناظرة الى كلية الفنون .
وقد وجهت الكلية الطلاب الذين كانوا قد قدموا طلب التحويل الى الكلية سرعة التوجه الى شئون الطلاب فى مقر الكلية بالزمالك لأخذ جواب سحب الملف من كلياتهم وتسليمها فى كلية الفنون الانتهاء من إجراءات القيد الخاصة بهم . 


وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء تقديم الملف  

واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول الى الجامعة مع تعقيم وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم

ومن جانب اخر تستضيف جامعة حلوان، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، في ندوة تثقيفية بعنوان "ماذا يدور حولنا"  الخميس المقبل ، في حرم الجامعة بحلوان.

وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أن ندوة الدكتور مصطفي الفقي تأتي في إطار الموسم الثقافى للجامعة وكانت قد استضافت جامعة حلوان خلال الأيام الماضية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.

واطلقت الادارة العامة لرعاية الشباب وإدارة المعسكرات بجامعة حلوان، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد وبدأت لجان الانشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتها للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.


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