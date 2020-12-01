مقابر العلمين..شاهد على الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية..صور

انتهت معركة العلمين منذ 78 عاما ، وتحديدا في عام 1942 إلا أن هذه الحرب خلفت وراءها العديد من الذكريات والتي لازالت حتى الآن .









تعد الألغام التى زرعتها قوات الحلفاء والمحور خير شاهد على هذه الحرب والتى عطلت العديد من المشروعات التنموية و تحصد سنويا العديد من الأرواح بالإضافة إلى مقابر جنود الدول التى شاركت في الحرب والتى يتم إقامة احتفالية عالمية سنوية فى شهر أكتوبر يشارك فيها سفارت وممثلون عن هذه الدول .





فعلى أرض العلمين دارت معركة العلمين والتي تعد أحد أشهر معارك الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور، والتي منيت فيها القوات الألمانية بالهزيمة.





وقد خلفت الألغام، بإصابة مدينة العلمين بالشلل في مطروح لـتعيق طريق التنمية بتلك المنطقة .





فمع وقوع ضحايا جديدة لهذه الالغام تعيد إلينا ما خلفته تلك المعركة من ألغام زرعت لتحقيق انتصار دول الحلفاء والتي راح ضحيتها أعداد لا حصر لها.





تعتبر مدينة العلمين إحدى مدن محافظة مطروح والتي يعرف اسمها في معظم دول العالم خاصة التي شاركت في الحرب العالمية الثانية.





فعلى أرض مدينة العلمين التى تقع شرق مدينة مرسى مطروح وغرب مدينة الإسكندرية، دارت معركة العلمين التي تعد أحد أشهر معارك الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور، والتي منيت فيها القوات الألمانية بالهزيمة.





وتضم مدينة العلمين مدافن ونصب تذكارية ومتحفًا تخليدًا لذكرى ضحايا معركة العلمين من مختلف الجنسيات.





وكذلك مقبرة دول الكومنولث الواقعة بمدينة العلمين، 7367 من جنود وضباط بريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا وجنوب أفريقيا وفرنسا وماليزيا والهند، وكتب على جدران المقابر أسماء 11945 من المفقودين فى الحرب.





بينما تقع مقبرة الجنود الإيطاليين، غربى مدينة العلمين بنحو 5 كيلومترات وهى من أجمل المبانى من حيث الفخامة وفن المعمار، وتضم كنيسة صغيرة وقاعة ومتحفًا صغيرًا ومسجدا، لزوار الجنود الليبيين الذين حاربوا إلى جانب إيطاليا، ودفن بالمقابر الإيطالية 4800 من الجنود والضباط، ومدون على الجدران أسماء القتلى وأكثر من 38 ألفًا فقدوا فى الصحراء.





وعلى مقربة تقع مقابر الجنود الليبيين الذين حاربوا إلى جانب إيطاليا وتوليها نفس الرعاية.





وتقع المقابر الألمانية أو المعظمة الألمانية، غربى مدينة العلمين بنحو 3 كيلومترات وتطل على شاطئ البحر وشيدت عام 1959، على ربوة مرتفعة، ودفن فيها نحو 4231 جنديًا وضابطًا، من بينهم 31 جنديا مجهولين الجنسية، ويوجد بها قاعة لمقتنيات الجنود.





وهناك أيضًا النصب التذكارى اليونانى لـ 320 محاربا يونانيا لقوا مصرعهم خلال الحرب العالمية.





ويدعو اهالي مدينة العلمين الي ضرورة تحقيق استفادة من هذه المدافن التي تضم ضحايا الحرب العالمية الثانية بزيادة الاهتمام بهذه الاحتفالية بعمل بار شورات سياحية تضم مع تحتوية مدينة العلمين من معالم خاصة بالحرب العالمية وأسماء الجنود ً ودعوة اهالي الضحايا والمصابين لزيارة العلمين سنويا.





كما يدعون إلى ضرورة تضافر الجهود من كافة الموسسات بالدولة لإجبار الدول التى شاركت في الحرب بالمساعدة في إزالة الألغام وتوفير التعويضات اللازمة للمتضررين من الألغام تتناسب مع تأثير هذه الألغام التى حصدت العديد من الأرواح واصابت البعض الآخر بعاهات مستديمة.