حسين الشحات: لن ألعب مع الأهلي مباراة السوبر الأفريقي.. ويعلق على التنمر ضد شيكابالا.. ويوجه رسالة لجمهور الأهلي

قال اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي ، إن الخلاف الذي حدث في الملعب مع اللاعب مصطفى محمد ليس أكثر من "نرفزة" ملعب وبعد الفوز ذهبت إليه وقلت له اننا فزنا ولم اقصد شيء ولكن بعدها حدث الشجار.









قدم اللاعب الدولي حسين الشحات نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، التحية لجماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي، بعد فوز المارد الأحمر ببطولة أفريقيا 2020 بعد هزيمة نادي الزمالك بنتيجة 2-1.









علق حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، على واقعة تنمر بعض جماهير النادي الأهلي على لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا بعد مباراة نهائي دوري الأبطال الأفريقي .









عبر اللاعب الدولي حسين الشحات نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، عن رفضة واستيائه من حملة الهجوم الشرسة ضده بعد انتهاء مباراة النادي الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي فاز بها المارد الأحمر بنتيجة 2-1.









قال حسين الشحات نجم النادي الأهلي ، إن قيمة انتقاله إلى الأهلي تصل إلى 5 ملايين دولار بما يعادل 80 مليون مصري وهذه أكبر صفقة في تاريخ الأهلي ولم تحدث لأحد من قبلي ووقتها كنت العب في نادي العين الاماراتي ولعبت به لمدة سنه .









قال الاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي: تنازلت عن مكافأة الدورى والكأس والمباريات بالعين الإماراتي من أجل الانتقال إلى الأهلي مؤكدا أنه في بداية حياته اشتغل في سنترال وبنزيمة ووقتها كان يلعب في نادي مدينة نصر ولعبت فيه 15 عاما وكان لديه هدف يريد الوصول له .









قال اللاعب حسين الشحات نجم النادي الأهلي، إن اللاعب مؤمن زكريا بصحة جيدة وقلت للجميع قبل ماتش بطولة افريقيا لا يجب أن يقوم مؤمن ذكريا بتسليم الكأس لفريق آخر ونفتقده كثيرا في الملعب.