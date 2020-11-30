ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد شوبير يكشف وجهة أليو بادجي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:12 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن المهاجم السنغالي أليو بادجي أقتربت رحلته من النهاية مع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وعلق "شوبير" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بادحي إما إلى فرنسا او بولندا على سبيل الإعارة".

وفي سياقا آخر، قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بجولة تفقدية اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة سير العمل في الإنشاءات الخاصة بالأسوار وجراج الأهلي بمدينة نصر.

رافق الكابتن خلال الجولة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، في حضور أحمد النحاس، القائم بأعمال مدير مقر الأهلي بمدينة نصر. 

وحرص محمود الخطيب على الوقوف على آخر التطورات الإنشائية بشأن سور النادي بشارعي حسن مأمون والنصر، حيث بدأ العمل به في سبتمبر الماضي وتم تنفيذ ٧٠% منه، على أن يشهد فبراير المقبل الانتهاء منه.

وتابع محمود الخطيب أعمال الإنشاء الخاصة بـ«جراج النادي»، الذي تبلغ مساحته 33 ألف متر مربع، ويتسع لـ1000 سيارة تقريبًا، وذلك بعد أن تم الحصول على كل التصاريح والموافقات اللازمة، ويحل الجراج الجديد مشكلة تكدس سيارات الأعضاء بصفة نهائية. 

وتم الانتهاء من ٥٠% من المشروع فيما يتعلق بأعمال الحفر، حيث بدأ العمل بالجراج منتصف أكتوبر الماضي، على أن يتم افتتاحه في يونيو المقبل.

الجدير بالذكر ان رئيس النادي الأهلي تفقد قبل اسبوعين فرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة الخطوات التنفيذية في المشاريع الإنشائية وفى مقدمتها مشروع إنشاء جراج النادى ، ورافقه خلال الجولة التفقدية خالد مرتجي وطارق قنديل مهند مجدي ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وسامح علي كامل المستشار الهندسي، وأحمد النحاس القائم بأعمال مدير الفرع.

واستمع الخطيب لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، لآخر المستجدات في الملف الإنشائي داخل فرع مدينة نصر، وأبرزها الجراج الذي يتم إنشاؤه على مساحة 33 ألف متر مربع، ويستوعب 1000 سيارة تقريبًا، والذي بدأت الأعمال الإنشائية به منذ فترة، ويجري العمل به على قدم وساق بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة، ومن المقرر افتتاحه أواخر شهر مايو المقبل، وحل مشكلة تكدس السيارات بصورة نهائية.

ويشهد فرع الأهلي بالشيخ زايد  خلال الفترة الحالية استكمال طفرة الإنشاءات والخدمات، وفقًا للخطة الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية على كافة المستويات؛ في إطار حرص المجلس على اعتماد كافة مخططات المنشآت الجديدة والبدء فيها على أرض الواقع.

وتتواصل أعمال التشييد والبناء المتعلقة بصب (بدروم) صالة الجمباز بالنادي والتي ستكون على أعلى مستوى من التجهيز، بما يليق بقيمة ومكانة عضو النادي ، كما تواصلت أعمال التشييد والبناء في صالة الكاراتيه الجديدة بالفرع والتي ستكون على أعلى مستوى يليق بقيمة ومكانة عضو النادي.

ويسابق النادي الزمن لإنجاز هذا المشروع الإنشائي الجديد الذي يعد واحدا من  ضمن سلسلة المشروعات الإنشائية المتعددة التي يجري تنفيذها في مقر النادي بالجزيرة وفروعه بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها مجلس الادارة بهدف خدمة أعضاء نادي القرن وتحقيق كافة تطلعاتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طارق شكري يزور الأهلي مرتين ويحتفل مع جماهيره بالفوز على الوداد

الخطيب يتفقد أهلي مدينة نصر ويعلن موعد الانتهاء من الجراج ..صور

أخبار الأهلي | موقف محمد الشناوي من اللعب أمام الوداد.. أرقام صفقة الفريق الجديدة بمباراة الزمالك

الخطيب يتفقد الأعمال الإنشائية بمقر الأهلي في الجزيرة

قرارات جديدة لـ مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الثلاثاء

الخطيب يتفقد إنشاءات فرع أهلي مدينة نصر ويعلن افتتاح الجراج نهاية مايو

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: إسرائيل اغتالت العالم الإيراني وحرب قادمة

طارق شوقي يكشف حقيقة تغيير موعد امتحانات نصف العام وموعد إطلاق المنصة الجديدة

الأزمة الخليجية على الطاولة.. موقع أمريكي يكشف تفاصيل زيارة كوشنر إلى السعودية وقطر

وزير التربية التعليم: غلق أو تعليق الدراسة أمر غير مطروح

وزير الرياضة: مخالفات الزمالك كانت واضحة قبل نهائي القرن.. واخترنا الوقت المناسب للإعلان

بسعر 339 ألف جنيه.. طرح بيجو 2008 كروس أوفر في السوق المصرية.. صور

Advertisements

ماذا قال شيكابالا لـ أمير مرتضي منصور بعد رحيله عن الزمالك.. فيديو

بالأسماء.. 4 أساطير لإدارة ملف الكرة بالزمالك

وقف جميع الأنشطة الرياضية في نادي سموحة الأربعاء المقبل .. اعرف السبب

أمير مرتضى يعلن استقالته من الزمالك ويوجه آخر رسالة لوالده وجماهير النادي

قرار جديد.. وزير الشباب والرياضة يعلن تشكيل لجنة حكماء رباعية لمساعدة المؤقتة في إدارة الزمالك

أب وأخ كبير من أيام الناشئين.. محمد الشناوي يودع طبيب الأهلي برسالة مؤثرة

أحمد عيد عبد الملك عن إدارة نادي الزمالك الجديدة: "ليها تاريخ وبيحبوا النادي فعلًا"

دموع الفرحة.. موسيماني يواصل الاحتفال بلقب دوري أبطال أفريقيا

أحمد عيد عبد الملك يوجه رسالة دعم لـ إسماعيل يوسف بعد حل مجلس إدارة نادي الزمالك

زيزو يشكر أمير مرتضى بعد استقالته من الزمالك

وصول بعثة المقاولون العرب بعد مواجهة بطل جيبوتي.. صور

شكرا على كل حاجه عملتها.. طارق حامد يوجه رسالة لـ أمير مرتضى منصور بعد استقالته من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصبت على فريق كرة قدم.. عروس تنفذ عملية احتيال كبرى لإقامة زفاف فخم

رغم عدم ظهور أي أعراض للحمل.. مراهقة تنجب طفلة في حمام مستشفى بمفردها

اندفع 4 كم نحو السماء.. شاهد لحظة انفجار بركان إندونسيا المرعب.. فيديو