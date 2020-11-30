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برلمان

نقل البرلمان: اهتمام كبير من الرئاسة بأمان السكة الحديد وتحديث نظم الإشارات

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:47 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان هناك اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق فى تاريخ مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحداث تطوير وتحديث شاملين داخل مرفق السكك الحديدية ، مشيرا الى ان مؤسسة الرئاسة تعطى أولوية قصوى لتحقيق عنصر الأمان داخل السكك الحديدية للقضاء على حوادث القطارات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وقال " زين الدين " في بيان له أصدره الاثنين، إن أكبر دليل على ذلك التصريحات المهمة من الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات التى أكد فيها أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من جميع القيادات والعاملين بمرفق السكك الحديدية بقيادة المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية التنفيذ الدقيق لتكليفات الفريق كامل الوزير فى كل الخطط التى يتم اعدادها وتنفيذها على أرض الواقع لادخال تحديث وإصلاحات جذرية داخل مرفق السكك الحديدية والاستمرار في تطوير جميع القطارات ومحطات السكك الحديدية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة الذين يتعدون على اراضى وأملاك السكك الحديدية والاستفادة من المخزون الراكد خاصة عربات السكك الحديدية التى لم تعد صالحة لاستخدامها من جديد وأيضًا أكوام القضبان المتهالكة على جانبي خطوط السكك الحديدية.

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد شهدا دخول برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية بين قليوب وقها في الخدمة بإجمالي ١٢ كم، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4SILL.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يتكون من "19 برجا رئيسيا و15 برجا ثانويا و80 مزلقانا"، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٧٧% وتم حتى الآن دخول 11 برجا رئيسيا الخدمة وهي "قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود –دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب"، و10 أبراج ثانوية و58 مزلقانا الخدمة، مشيرًا إلى أن برج قليوب والمنطقة الأوتوماتيكية تتحكم في 19 سيمافور ضوئيا و6 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا و46 موتور تحويلة.

ونوه وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
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