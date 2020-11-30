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سيارات

اكسسورات بسيطة تجعل سيارتك فاخرة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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أماني نوار


 الكثير منا يحلم بشراء سيارة جديدة تتضمن احدث وسائل الرفاهية ، والمتعة ،ولكن لا يمتلك الأموال الكافية في ظل هذا التطور الكنولوجي الهائل الذي نعيشه في الوقت الحالي .

 إذا كنت ترغب  في سيارة بهذه المواصفات يمكنك أن تقوم بذلك بلمسات بسيطة ويقدم موقع  صدى البلد أشهر الاكسسورات التي تعطي لسياراتك القدرة أن تكون سيارة فاخرة .

1- جنوط السيارة وهي متنوعة الأشكال والاحجام ويمكن أختيار جنوط ذات تصميم هندسي من اختيارك يحمل معه رؤيتك الفنية وذوقك الخاص

2- كاميرا خلفية وحساسات ركن ، خاصة وان الكثير يواجه مشاكل كبيرة أثناء الركن وتتحول هذه  العقبة إلى أمور تسهل عليك ركن سيارت من خلال استخدام  اكميرا خلفية تنقل لك الصورة عبر شاشة السيارة .

3- يمكنك تحويل السيارة إلى منظومة عمل متكاملة من خلال استخدام البلوتوث ، وكل ماعليك فعله هو أن تقوك باقتنائه ووضعه داخل وحدة كهرباء السيارة الواقعة بمقصورة القيادة ، ثم قم بتفعيل أمر البلوتوث الاخص بالهاتف المحمول ولكن قبل هذه الخطوة يجب أن تقوم ببرمجة الإشارات .


4- القفل الإلكتروني فمن المعروف أن المفتاح يستهلك الكثير من الوقت والذي يعيق أدائك في المناطق المظلمة ، ويمكنك الحصول على وحدة تحكم لفتح وإغلاق السيارة  عن بعد ، وذلك يسهل عليك الكثير من الأمور أثناء القيادة أو في حال الاصطفاف. 

أكدت الرابطة الألمانية للأدوية ان هناك بعض الادوية التي تؤثر بالسلب على سلاكمة وامان القيادة ، حيث تتسبب هذه الأدوية في تأثير سلبي على المخ في حالة انخفاض قدرة الإنسان على التصرف السليم .

وهذه الادوية هي الحبوب المنومة والمهدئة وعقاقير العلاج النفسي ، كذلك أدوية ارتفاع ضغط الدم ، قطرة السعال التي تحتوي على الكوديين .

كما أضافت أن هذا الامر ينطبق أيضا على الادوية التي تسبب الانخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم أو ضغط الدم أو التي تتسبب في خفض القدرة على الإدراك  والحركة .

وسنجد أن الادوية التي يتناولها المرء من تلفاء نفسه كأدوية نزلات البرد التي تساعد المريض على النوم ، تشكل خطورة كبيرة لأنها لها تأثير مهدى ، مما قد يسبب في خفض قدرة المريض على التركيز على القيادة

ولتجنب هذه المشكلة ينبغي على قائد السيارة التأكد قبل الانطلاق أنه بحالة جيدة وذهن صافي أم لا تسمح له بالقيادة.

يذكر أن حذر نادي السلامة المرورية الألماني من أن تعاطي بعض أدوية الإنفلونزا قد يحد من قدرة السائق على القيادة.

أوضح النادي الألماني أن بعض أدوية الإنفلونزا يحتوي على مادة الكودين ذات التأثير المهدئ، مما يتسبب في سرعة الشعور بالتعب والخمول.

ومن الآثار السلبية الأخرى لبعض أدوية الإنفلونزا بطء رد الفعل وضعف التركيز، كما أن بعض الأدوية يكون لها تأثير سلبي على قوة الإبصار والذاكرة والقدرة الحركية أو الإدراك الذهني بوجه عام.

لذا يشدد النادي الألماني على ضرورة مراجعة الطبيب أو الصيدلاني قبل تعاطي الدواء لمعرفة أعراضه الجانبية وكذلك قراءة النشرة الداخلية المرفقة بالدواء.

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