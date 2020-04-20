نصائح هامة قبل شراء سيارة فاخرة مستعملة

الكثيرون منّا يراوده حلم قيادة سيارة فاخرة حتى وإن كانت مستعملة، ولكن اقتناء سيارة فاخرة قد يتسبب في انتهاء حسابك المصرفي.





ومن المعروف أن الشريحة المستهدفة، من السيارات الفاخرة، هي الأثرياء الذين لا يفكرون في الاحتفاظ بسياراتهم فترة طويلة.





إذا كنت تريد شراء سيارة فاخرة لابد أن تبحث عن مستويات الراحة والأمان بالإضافة إلى التكنولوجيا المتطورة كما يجب أن تعلم أن سيارة المستعملة الفاخرة قد تتخطى إصلاحها مرة واحدة الكلفة التي تنتج على إصلاح سيارة اقتصادية على مدار عامين.

وإذا كنت ترغب في شراء سيارة مستعملة فاخرة فقد تكون لكزس هي الخيار الأفضل لك لانها تقدم مستويات عالية من الاعتمادية بالإضافة إلا أنها صنفت الأكثر اعتمادية في العالم لأكثر، من مرة كما خفض ذلك ينعكس أيضا على أسعار سياراتها المستعملة التي عادة ما تكون مرتفعة ولا تنخفض بسهولة بسبب احتفاظ صاحبها لفترات طويلة.